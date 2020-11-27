Могли випити по келиху вина, – Кирило Тимошенко оцінив роботу з Єрмаком і Богданом
Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко відверто розповів про роботу з чинним та колишнім главою ОП. Він запевнив, що з ними обома було комфортно працювати.
Тимошенко пояснив, що стиль керівництва Єрмака дипломатичний, а у Богдана – різкий. Про це заступник глави Офісу Президента сказав в інтерв'ю виданню "Гордон".
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Попри це, на думку Кирила Тимошенка, робота і з Богданом, і з Єрмаком, була комфортною.
Мені комфортно і з тим, і з тим. У Богдана було більше нарад, коли ми, всі заступники, були присутніми, Єрмак спілкується з кожним окремо. Зрозуміло, що у стилі спілкування у Богдана бували різкі висловлювання – "триндюліни" якісь, у Єрмака бувають теж такі моменти, але їх набагато менше,
– поділився Тимошенко.
Тимошенко зазначив, що мав гарні стосунки з Богданом, коли той обіймав посаду глави офісу, а зараз – гарні з Єрмаком. Він навіть сказав, що міг "випити по келиху вина і з Богданом, і з Єрмаком увечері".
Що відомо про Андрія Богдана
- Це молодий український юрист і політик. В українській політиці з'явився ще у 2007 році, коли балотувався у Верховну Раду за списком блоку "Наша Україна – Народна самооборона", але в парламент не потрапив.
- Того ж року почав працювати в Міністерстві юстиції. Там пробув до 2010 року, поки не став урядовим уповноваженим з антикорупційної політики в новому Кабміні Азарова.
- Андрія Богдана призначили главою Адміністрації Президента (пізніше відомство перейменували на Офіс Президента) у травні 2019 року. У лютому 2020 року президент звільнив його із цієї посади, призначивши Єрмака новим главою офісу.
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