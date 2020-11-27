Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко відверто розповів про роботу з чинним та колишнім главою ОП. Він запевнив, що з ними обома було комфортно працювати.

Тимошенко пояснив, що стиль керівництва Єрмака дипломатичний, а у Богдана – різкий. Про це заступник глави Офісу Президента сказав в інтерв'ю виданню "Гордон".

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Попри це, на думку Кирила Тимошенка, робота і з Богданом, і з Єрмаком, була комфортною.

Мені комфортно і з тим, і з тим. У Богдана було більше нарад, коли ми, всі заступники, були присутніми, Єрмак спілкується з кожним окремо. Зрозуміло, що у стилі спілкування у Богдана бували різкі висловлювання – "триндюліни" якісь, у Єрмака бувають теж такі моменти, але їх набагато менше,

– поділився Тимошенко.

Тимошенко зазначив, що мав гарні стосунки з Богданом, коли той обіймав посаду глави офісу, а зараз – гарні з Єрмаком. Він навіть сказав, що міг "випити по келиху вина і з Богданом, і з Єрмаком увечері".

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