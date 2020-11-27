Ми не спілкувалися з Коломойським понад пів року, – Кирило Тимошенко
Заступник керівника Офісу Президента заявив, що йому "нічого обговорювати" з Ігорем Коломойським. Востаннє Кирило Тимошенко спілкувався з бізнесменом приблизно пів року тому.
Про спілкування з Коломойським заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю Олесі Бацман, повідомляє 24 канал.
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Я взагалі не якийсь його близький друг, товариш чи бізнес-партнер. Так, писали, що я (людина Коломойського – 24 канал). Але ми, напевно, уже не спілкувалися більше ніж пів року,
– наголосив Тимошенко.
Та уточнив, що не було жодної розмови. "Так склалося. А на які теми нам спілкуватися?" – додав він.
Тимошенко зазначив також, що не було конфлікту чи конкретної ситуації, після якої їхнє спілкування обірвалося, "просто так життя складається". "Ми не зідзвонюємося з ним і не перетинаємося", – підсумував заступник глави ОП.
Завершив він словами, що "не любить сумувати за дзвінками о 02:00 чи 03:00, навіть якщо це Ігор Валерійович телефонує".
Що відомо про Кирила Тимошенка та його зв'язок з Коломойським
- Родом з Дніпра, йому 31 рік. Навчався у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара (спеціальність "правознавство").
- Працював спортивним журналістом, а також продюсером низки продакшн-студій, зокрема "07 Продакшн" та "Мамас Фільм Продакшн".
- Заснував агентство Goodmedia, яке надає послуги в теле- та кіновиробництві, PR, організації заходів.
- У 2014 році на телеканалі "1+1" вийшов фільм виробництва Goodmedia "Битва за Дніпро". Коломойський, який тоді очолював Дніпропетровську обласної ради, взяв участь у зйомках.
- ЗМІ писали, що в команду Офісу Президента Тимошенка привів його ексглава Андрій Богдан, який раніше був адвокатом Коломойського.
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