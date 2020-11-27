Заступник керівника Офісу Президента заявив, що йому "нічого обговорювати" з Ігорем Коломойським. Востаннє Кирило Тимошенко спілкувався з бізнесменом приблизно пів року тому.

Про спілкування з Коломойським заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю Олесі Бацман, повідомляє 24 канал.

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Я взагалі не якийсь його близький друг, товариш чи бізнес-партнер. Так, писали, що я (людина Коломойського – 24 канал). Але ми, напевно, уже не спілкувалися більше ніж пів року,

– наголосив Тимошенко.

Та уточнив, що не було жодної розмови. "Так склалося. А на які теми нам спілкуватися?" – додав він.

Тимошенко зазначив також, що не було конфлікту чи конкретної ситуації, після якої їхнє спілкування обірвалося, "просто так життя складається". "Ми не зідзвонюємося з ним і не перетинаємося", – підсумував заступник глави ОП.

Завершив він словами, що "не любить сумувати за дзвінками о 02:00 чи 03:00, навіть якщо це Ігор Валерійович телефонує".

Що відомо про Кирила Тимошенка та його зв'язок з Коломойським