Загоряння в одному з приватних будинків села Варварівка Долинського району Кіровоградської області 18 листопада забрало життя 4 осіб. Двоє з них – діти.

Про смертельну пожежу, яка сталася близько 13:25, повідомили у ДСНС України. За даними рятувальників, вогонь охопив площу 50 квадратних метрів.

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Локалізувати пожежу вогнеборці змогли лише о 14:10. Ще через 42 хвилини її ліквідували.

4 та 2 роки

Під час гасіння пожежі бійці ДСНС знайшли тіла 4 людей. Серед них – діти 2016 та 2018 років народження.

На місці інциденту працювали 7 рятувальників та 2 одиниці техніки.

За фактом загибелі людей правоохоронці мають відкрити кримінальну справу. Через що сталася пожежа, наразі невідомо.