Сотні людей 3 грудня зібрались перед парламентом Молдови, протестуючи проти обмеження повноважень новообраної президентки Майї Санду. Депутати країни підтримали законопроєкт, який вивів Службу безпеки та інформації з-під підпорядкування глави держави.

Люди скандували: "Геть Додона!"

Учасники акції вимагали відставки чинного уряду та дострокових парламентських виборів. Про це інформує NewsMaker.

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Після появи перших демонстрантів будівлю парламенту оточили правоохоронці. Проте, незважаючи на порушення карантинних обмежень, учасників акції не заарештовували. Мітинг тривав кілька годин, люди вигукували: "Геть Додона!" та "Геть хунту".

Що відомо про резонансне рішення парламентарів

Молдовські депутати одразу в 2 читаннях проголосували за законопроєкт, що виводить спецслужбу з-під контролю президента. Ініціатива належала політсилі чинного президента країни Ігоря Додона – "Партії соціалістів Молдови".

Зверніть увагу! Повноваження Додона в Молдові закінчуються 23 грудня, отож він цілком може встигнути підписати резонансний законопроєкт. Майю Санду планують інавгурувати 24 січня.

Дивіться фото з акції протесту: