Один із найстарших мемів – малюнок зеленого жабеняти Пепе, який став відомим з 2014 року. Тоді почали з'являтися різні варіації Пепе, зокрема сумний, злий та самовдоволений. А до намальованих мемів приєдналися фото та відео справжніх тварин.

Жабеня Пепе створив художник Метт Ф'юрі для коміксу ще у 2008 році, ймовірно, він навіть не думав про таку популярність. Детальніше про меми, які викликали фурор в інтернеті – у сюжеті 24 каналу.

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Кіт за столом і жінки з реаліті-шоу

Можна згадати лише історію білого котика, який сидів за столом у ресторані. Спочатку було невідомо, чому в нього така спантеличена морда. Але мем став популярним, коли до фото додали кадр з жінками, які кричать – уривок із серіалу "Справжні домогосподарки".



Фото з котом стало популярним, коли додали до нього кадр з серіалу / Скриншот з відео

Насправді в цього кота навіть є власна сторінка в інстаграмі, де понад мільйон підписників. Його господарка пояснила, чому на відомому фото кіт був зі спантеличеною мордою. Вона зазначила, що "він просто не любить овочі".



Кіт не любить овочі / Скриншот з відео

Меми з відомими людьми

Згодом люди щиро полюбили меми з відомими людьми. Наприклад, куди тільки не "фотошопили" розгубленого Траволту або Ді Капріо з келихом мартіні. Водночас кадри з Ді Капріо дуже часто перетворюють на меми. Проте користувачі соцмереж постійно спілкуються між собою й надсилаючи один одному меми простих людей.



Кадри з Ді Капріо часто стають мемами / Скриншот з відео

Правило успіху мему

Саме випадкові кадри набирають найбільшу популярність в інтернеті. Їх вважають найсмішнішими та найпопулярнішими через те, що в них є своя родзинка. Головним правилом успіху мему є несподіваність. Необізнаність, безпосередність і трошки недолугості часто викликають фурор у просторах інтернету.



Випадкові кадри часто стають найсмішнішими / Скриншот з відео

Меми з дітьми

Героями смішних та популярних відео вже не вперше стають діти. Можливо, меми з ними вважають одними з найсмішніших саме через простоту їхнього спілкування. Діти підкупають глядачів своїми емоціями, чого самі не розуміють, адже вони навряд чи хочуть популярності у такому віці. Проте іноді дітям допомагають стати мемами їхні батьки.





Діти підкупають глядачів своїми емоціями / Скриншот з відео

Найсмішніші кадри, які стали відомими: дивіться відео