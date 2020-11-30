Непрості відносини між Китаєм та Австралією ускладнилися ще більше. Якщо раніше Пекін ображали заяви Канберри про необхідність проведення міжнародного розслідування обставин появи COVID-19, то тепер не на жарт образилися в Австралії. Все через змонтоване фото у твіттері.

На тлі погіршення відносин і торгових суперечок Пекін вирішив кинути ще один камінь в бік австралійської влади, пише BBC.

Раніше Австралія наполягає на незалежному розслідуванні появи COVID-19: Китай проти

Що відомо про скандал

Прессекретар МЗС Китайської народної республіки Чжао Ліцзяні розмістив у мережі змонтоване зображення австралійського солдата, який приставив закривавленого ножа до горла афганської дитини, яка тримає ягня.

Шоковані вбивством афганських цивільних осіб і полонених. Рішуче засуджуємо подібні дії та закликаємо покарати винних,

– підписав він зображення.



Змонтоване фото з австралійським солдатом / Фото з соцмереж

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон скликав через це спеціальний брифінг та назвав зображення "воістину огидним".

Він зажадав від Twitter видалити фото, а від уряду КНР – вибачитися за дії свого чиновника. Обурення австралійської влади викликав не текст, а змонтоване фото. Скотт Моррісон заявив, що його країна провела "прозоре і чесне слідування".

Представник МЗС Китаю Хуа Чуньїн у відповідь заявила, що це Австралії має бути соромно за своїх військових.

За що Китай засудив Австралію

Річ у тім, що 19 листопада було опубліковане розслідування, згідно з яким солдати і сержанти елітного підрозділу австралійського спецзагону SAS без достатніх підстав вбили 39 осіб під час війни в Афганістані у 2009 – 2013 роках.

Втім, дітей серед жертв не було та ножами їх не різали. Про це свідчить перевірка, яку провело австралійське командування з ініціативи австралійських правозахисників.

Що відомо про відносини Австралії і Китаю

Відносини між Австралією та Китаєм в останні роки неухильно погіршувалися. Зокрема, Австралія підтримала вимогу США провести міжнародне розслідування походження коронавірусу, вперше виявленого в Китаї.

Після цього Китай обклав митом імпорт австралійського ячменю, припинив закупівлі яловичини й не рекомендував своїм туристам і студентам їздити до Австралії через нібито прояви расизму.

А 27 листопада Китай фактично заборонив імпорт австралійського вина та обклав його митом у 212,1%. У Канберрі назвали цей крок невиправданим і політично мотивованим.