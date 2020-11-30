Китай та Австралія розсварилися через твіт: що відомо про скандал
Непрості відносини між Китаєм та Австралією ускладнилися ще більше. Якщо раніше Пекін ображали заяви Канберри про необхідність проведення міжнародного розслідування обставин появи COVID-19, то тепер не на жарт образилися в Австралії. Все через змонтоване фото у твіттері.
На тлі погіршення відносин і торгових суперечок Пекін вирішив кинути ще один камінь в бік австралійської влади, пише BBC.
Раніше Австралія наполягає на незалежному розслідуванні появи COVID-19: Китай проти
Що відомо про скандал
Прессекретар МЗС Китайської народної республіки Чжао Ліцзяні розмістив у мережі змонтоване зображення австралійського солдата, який приставив закривавленого ножа до горла афганської дитини, яка тримає ягня.
Шоковані вбивством афганських цивільних осіб і полонених. Рішуче засуджуємо подібні дії та закликаємо покарати винних,
– підписав він зображення.
Змонтоване фото з австралійським солдатом / Фото з соцмереж
Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон скликав через це спеціальний брифінг та назвав зображення "воістину огидним".
Він зажадав від Twitter видалити фото, а від уряду КНР – вибачитися за дії свого чиновника. Обурення австралійської влади викликав не текст, а змонтоване фото. Скотт Моррісон заявив, що його країна провела "прозоре і чесне слідування".
Представник МЗС Китаю Хуа Чуньїн у відповідь заявила, що це Австралії має бути соромно за своїх військових.
За що Китай засудив Австралію
Річ у тім, що 19 листопада було опубліковане розслідування, згідно з яким солдати і сержанти елітного підрозділу австралійського спецзагону SAS без достатніх підстав вбили 39 осіб під час війни в Афганістані у 2009 – 2013 роках.
Втім, дітей серед жертв не було та ножами їх не різали. Про це свідчить перевірка, яку провело австралійське командування з ініціативи австралійських правозахисників.
Що відомо про відносини Австралії і Китаю
Відносини між Австралією та Китаєм в останні роки неухильно погіршувалися. Зокрема, Австралія підтримала вимогу США провести міжнародне розслідування походження коронавірусу, вперше виявленого в Китаї.
Після цього Китай обклав митом імпорт австралійського ячменю, припинив закупівлі яловичини й не рекомендував своїм туристам і студентам їздити до Австралії через нібито прояви расизму.
А 27 листопада Китай фактично заборонив імпорт австралійського вина та обклав його митом у 212,1%. У Канберрі назвали цей крок невиправданим і політично мотивованим.
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