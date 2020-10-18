У Китаї ухвалили закон про біозахист для запобігання інфекційних захворювань: що зміниться
Вищий законодавчий орган Китаю підтримав новий закон про біозахист. Він повинен забезпечити профілактику і боротьбу з інфекційними захворюваннями на території країни.
Також закон створить системи для запобігання та контролю ризиків біобезпеки. Про це повідомляє China News.
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Закон має набрати чинності вже 15 квітня 2021 року.
Що передбачає закон про біозахист
- Створення системи для запобігання та контролю ризиків біобезпеки.
- Моніторинг ризиків і раннє попередження.
- Розслідування та оцінку ризиків.
- Обмін інформацією.
Він також матиме положення для запобігання і реагування на конкретні ризики біобезпеки, включаючи основні інфекційні захворювання, епідемії та раптові спалахи, а також біотехнологічні дослідження, розробки,
– мовиться у повідомленні.
Поштовхом для ухвалення закону стала, зокрема й епідемія коронавірусу. Саме у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року зафіксували перші випадки COVID-19.