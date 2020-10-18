Вищий законодавчий орган Китаю підтримав новий закон про біозахист. Він повинен забезпечити профілактику і боротьбу з інфекційними захворюваннями на території країни.

Також закон створить системи для запобігання та контролю ризиків біобезпеки. Про це повідомляє China News.

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Закон має набрати чинності вже 15 квітня 2021 року.

Що передбачає закон про біозахист

Створення системи для запобігання та контролю ризиків біобезпеки. Моніторинг ризиків і раннє попередження. Розслідування та оцінку ризиків. Обмін інформацією.

Він також матиме положення для запобігання і реагування на конкретні ризики біобезпеки, включаючи основні інфекційні захворювання, епідемії та раптові спалахи, а також біотехнологічні дослідження, розробки,

– мовиться у повідомленні.

Поштовхом для ухвалення закону стала, зокрема й епідемія коронавірусу. Саме у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року зафіксували перші випадки COVID-19.