Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті групи DCH, партнера компанії Skyrizon – одного з китайських акціонерів "Мотор Січі".

"5 грудня 2020 р китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" направили українському уряду звернення в міжнародний арбітраж проти держави Україна відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій", – мовиться на сайті DCH.

Як відомо, китайські інвестори придбали акції приватного підприємства "Мотор Січ" ще в 2016 році, а також інвестували понад 100 мільйонів доларів у розвиток виробництва. Проте фактичне керівництво підприємством сьогодні як і раніше здійснює ексвласник "Мотор Січ", "почесний президент" підприємства В'ячеслав Богуслаєв і підконтрольний йому менеджмент.

Китайські інвестори досі не мають можливості реалізувати свої права, оскільки на акції підприємства накладено низку аналогічних арештів за ініціативою СБУ та Офісу генпрокурора. А Антимонопольний комітет систематично відмовляється розглядати заявки на концентрацію. Розслідування ініційованої СБУ справи всі ці роки не вели: за них немає ні підозрюваних, ні роз'яснень.

Спроби різних акціонерів "Мотор Січ" оскаржити арешт акцій в українських судах також не дали результату, зборів акціонерів підприємства не проводили 3 роки, дивіденди не виплачують, власники акцій не мають змоги брати участь в управлінні. На думку експертів, існують підстави підозрювати корупційні мотиви блокування китайським акціонерам доступу до підприємства.

В результаті 4 вересня 2020 року китайська інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційний спір (Notice of Investment Dispute) з вимогою про відшкодування шкоди в розмірі 3,5 мільярда доларів, зафіксувавши тим самим свій намір звернутися в міжнародний арбітраж.

Відтоді відбулося одне засідання Міжвідомчої робочої групи під егідою Міністерства юстиції України, про результати якого китайських акціонерів не повідомили. Відповідно, доарбітражного врегулювання інвестиційного спору не було.

Олександр Ярославський, власник і президент DCH, 26 листопада звернувся до Президента України, прем'єр-міністра та керівництву Верховної Ради з відкритим листом, в якому пише, що китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" однозначно націлені на те, щоб домагатися справедливості в міжнародному арбітражі.

"Протягом останніх чотирьох років вони не мають можливості реалізувати свої права акціонерів через дії української влади... І не бачать перспективи чесного вирішення питання в українському правовому полі. Експерти найшанованіших юридичних компаній світу переконані, що в української влади немає жодних підстав перешкоджати тому, щоб китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" зробили свій внесок у розвиток української економіки та відродження промисловості. З високим ступенем ймовірності так вважатиме й міжнародний арбітражний суд. Як громадянин України, щиро відданий своїй країні, і бізнесмен, зацікавлений в її економічному зростанні, я вважаю своїм обов'язком спробувати запобігти подальшому несприятливому розвитку подій, які можуть завдати серйозних збитків фінансовому становищу нашої держави та його міжнародному реноме", – зауважив Ярославський.

За інформацією ЗМІ, в міжнародному арбітражі китайських інвесторів будуть супроводжувати відомі в світовому масштабі юридичні компанії: WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird, в яких працюють основоположники сучасних фундаментальних принципів захисту прав інвесторів, покладених в основу безлічі відповідних міждержавних угод. Крім того, одним із партнерів DLA Piper зараз є Дуг Емхофф, чоловік Камали Харріс, яка має скласти присягу як віцепрезидент США 20 січня.