Нардеп від "Опозиційної платформи – за життя" Ілля Кива відзначився черговою одіозною заявою. Цього разу причиною став скандал навколо рішення КСУ про скасування антикорупційної реформи. Замість відповіді на запитання Кива заявив, що український журналіст Денис Бігус – "корупціонер і п*дераст", який має сидіти у в'язниці.

Деталі скандалу

Запитання журналістки Bihus.info про скандальне рішення КСУ викликало у Киви неадекватну реакцію. Про це повідомляє УНІАН.

Зверніть увагу Кива опублікував цитату Сталіна, підписавши її: "дуже не вистачає такої особистості"

Кива був одним з ініціаторів позову до КСУ про скасування антикорупційної реформи в Україні. Коли журналістка запитала у нардепа, чи він вже відсвяткував перемогу, Кива звинуватив керівника Bihus.info Бігуса у низці злочинів. При цьому нардеп розмахував руками та лаявся.

Він (Бігус – 24 канал) – корупціонер і п*дераст, який обкрадає державу, не виплачуючи податки, приховуючи доходи. І вашому керівнику місце у в'язниці,

– заявив Кива.

Журналістка попросила нардепа пояснити, про які нібито невиплачені податки Бігуса він говорить. Однак жодних логічних аргументів Кива навести не зміг. Натомість він продовжив гнівну тираду про діяльність Бігуса.

Дивіться відео 18+ з Кивою, де він облаяв журналістів:

Головні зашквари Киви за 2020 рік:

Зверніть увагу! 27 жовтня КСУ скасував антикорупційну реформу. Президент Володимир Зеленський вже подав до Ради законопроєкт, у якому пропонує припинити повноваження всіх суддів КСУ. Детальніше про скандал читайте тут.