Корупціонер і п*дераст, – Кива неадекватно відреагував на запитання про скандал з КСУ
Нардеп від "Опозиційної платформи – за життя" Ілля Кива відзначився черговою одіозною заявою. Цього разу причиною став скандал навколо рішення КСУ про скасування антикорупційної реформи. Замість відповіді на запитання Кива заявив, що український журналіст Денис Бігус – "корупціонер і п*дераст", який має сидіти у в'язниці.
Деталі скандалу
Запитання журналістки Bihus.info про скандальне рішення КСУ викликало у Киви неадекватну реакцію. Про це повідомляє УНІАН.
Зверніть увагу Кива опублікував цитату Сталіна, підписавши її: "дуже не вистачає такої особистості"
Кива був одним з ініціаторів позову до КСУ про скасування антикорупційної реформи в Україні. Коли журналістка запитала у нардепа, чи він вже відсвяткував перемогу, Кива звинуватив керівника Bihus.info Бігуса у низці злочинів. При цьому нардеп розмахував руками та лаявся.
Він (Бігус – 24 канал) – корупціонер і п*дераст, який обкрадає державу, не виплачуючи податки, приховуючи доходи. І вашому керівнику місце у в'язниці,
– заявив Кива.
Журналістка попросила нардепа пояснити, про які нібито невиплачені податки Бігуса він говорить. Однак жодних логічних аргументів Кива навести не зміг. Натомість він продовжив гнівну тираду про діяльність Бігуса.
Дивіться відео 18+ з Кивою, де він облаяв журналістів:
Головні зашквари Киви за 2020 рік:
- Незадекларовану квартиру Кива пояснив "спільним сексом". Він не вніс до декларації помешкання своєї подруги, з якою у них нібито "не спільний побут, а спільний секс".
- Згодом під стінами Ради Кива матюкався та погрожував побити українців.
- Окрім того, під час засідання Ради журналісти упіймали нардепа за листуванням з жінкою, яка була записана в телефоні Киви як "Яна Блядинська".
- Кива також рекомендував українцям "ловити горобців та навіть продавати внутрішні органи", щоб сплатити комунальні послуги.
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