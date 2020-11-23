У свіжому випуску "Ти дивись!" за 23 листопада – у Києві літня жінка сула у вікні багатоповерхівки та запевняла, що не хоче жити та скоїть самогубство. На щастя, патрульним вдалося її врятувати. Старшокласники Запоріжжя записали відеозвернення до чиновників. Вони вимагають, аби заняття в школі припинили через пандемію COVID-19, а їх відпустили додому.

Також у випуску "Ти дивись!" на 24 каналі:

Одесит побачив на сходах магазину самотнього літнього чоловіка. Дізнавшись, що той не має ні домівки, ні грошей – пригостив його їжею та чаєм.

У Запоріжжі водій мікроавтобуса збив пішохода просто на переході. На щастя, удар був не сильний.

На Рівненщині футбольний матч закінчився бійкою. Щоправда, билися не гравці, а поліція з місцевими фанатами.

У київському метро 2 молодих екстремали вирішили покататися на потязі із зовнішнього боку. Однак лише місяць тому в столичній підземці жахливо загинув їхній одноліток за таких самих умов.