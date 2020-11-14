У ніч проти 14 листопада Київ опинився на 12 місці у світовому рейтингу за рівнем забруднення повітря. Показники вказували, що рівень повітря у столиці України перевищував норму у понад 3 рази.

Рівень забруднення повітря у Києві описувався як небезпечний для здоров'я. Про це свідчать дані ресурсу IqAir.

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Станом на 02:45 14 листопада, українська столиця перебувала на 12 місці у світовому рейтингу. Індекс якості повітря у Києві складав 153 одиниці при нормі у 50.

Основним забруднювачем київського повітря є тверді мікрочастинки пилу та найдрібніші краплі рідини. Їх вміст досяг 58,6 мікрограма на кубічний метр.

Поруч з українською столицею у рейтингу опинилася індійська Калькутта та індонезійська Джакарта.



Рівень забруднення повітря у Києві 14 листопада / Фото IqAir

Причини забруднення повітря у Києві

Раніше екологи пояснили, що коли в Київ приходить туман, він концентрує усі шкідливі викиди в повітрі й не дозволяє їм зникнути. Найбільше забруднюють повітря автівки.

в повітрі й не дозволяє їм зникнути. Найбільше забруднюють повітря автівки. Якщо за прогнозом погоди у Києві передають сильний туман – це сигнал погіршення повітря. Киянам радять не виходити зайвий раз на вулицю, а також не відкривати вікна.

Яка ситуація зараз

Станом на 14 листопада 11:30 повітря у Києві покращилося, однак не на багато. Рівень забруднення у столиці знизився до 138 одиниць. Цей рівень є небезпечним для чутливих груп населення. Ситуація повинна дещо покращитися 15 листопада, а от 16 та 17 листопада повітря у Києві буде у межах норми.



Коли у Києві нормалізується рівень забруднення повітря / Фото IqAir