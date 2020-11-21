У Києві 20 листопада чоловік звернувся до поліції через нібито викрадення авто. Згодом правоохоронці з'ясували, що автомобіль самовільно поїхав зі стоянки та спричинив ДТП.

Курйозний випадок трапився на проспекті Науки. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Деталі інциденту

Власник залишив автомобіль Ford біля магазину і відійшов у справах. Однак, повернувшись, він не виявив авто на стоянці та забив на сполох. Патрульні, які прибули на місце події, отримали від чергового інформацію, що схожий автомобіль щойно спричинив ДТП з автомобілями Volkswagen та Alfa Romeo.

Як з'ясували патрульні, водій, імовірно, не поставив автомобіль на стоянкове гальмо. У результаті чого Ford вирушив у самостійну подорож проспектом і потрапив у ДТП.

Патрульні склали на водія Ford протокол за статтею 124 про порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Тепер водієві загрожує:

340 гривень штрафу;

позбавлення права керування транспортними засобами від 6 місяців до року.

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