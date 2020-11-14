У Києві через порушення умов карантину вихідного дня закрили два ресторани "Хлібний" та "Редкая птица". На керівництво закладів склали адмінпротоколи.

Заклади приймали відвідувачів всередині

Згідно з вимогами уряду, ресторани мали видавати страви лише "на виніс". Проте заклади приймали відвідувачів всередині. Про це інформує пресслужба поліції у Києві.

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Адміністративні протоколи складені за грубе порушення правил щодо карантину,

– зазначили в поліції.

Порушив правила карантину і один із спорткомплексів

Ще одним порушником у Києві виявися спортивний комплекс "П'ятий елемент", який розташований у Подільському районі столиці. Там, повідомили у пресслужбі МВС України, працювали у звичайному режимі.

Дивіться відео з закладів-порушників:

В Україні ввели карантин вихідного дня

Зазначимо, що з 14 листопада в Україні розпочав діяти карантин вихідного дня. Триватимуть обмеження на вікендах до 30 листопада.

Таким чином, у суботу – неділю заборонена дільність:

закладів харчування,

торговельних центрів,

культурних закладів,

спортзалів та фітнес-центрів,

закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).

Дозволено працювати:

аптекам,

окремим супермаркетам,

АЗС,

фінзакладам для населення.

Більше про порушення, які зафіксувати під час карантину вихідного дня, можна прочитати тут.