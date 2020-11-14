У Києві два ресторани закрили через порушення карантину: які саме – відео
У Києві через порушення умов карантину вихідного дня закрили два ресторани "Хлібний" та "Редкая птица". На керівництво закладів склали адмінпротоколи.
Заклади приймали відвідувачів всередині
Згідно з вимогами уряду, ресторани мали видавати страви лише "на виніс". Проте заклади приймали відвідувачів всередині. Про це інформує пресслужба поліції у Києві.
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Адміністративні протоколи складені за грубе порушення правил щодо карантину,
– зазначили в поліції.
Порушив правила карантину і один із спорткомплексів
Ще одним порушником у Києві виявися спортивний комплекс "П'ятий елемент", який розташований у Подільському районі столиці. Там, повідомили у пресслужбі МВС України, працювали у звичайному режимі.
Дивіться відео з закладів-порушників:
В Україні ввели карантин вихідного дня
Зазначимо, що з 14 листопада в Україні розпочав діяти карантин вихідного дня. Триватимуть обмеження на вікендах до 30 листопада.
Таким чином, у суботу – неділю заборонена дільність:
- закладів харчування,
- торговельних центрів,
- культурних закладів,
- спортзалів та фітнес-центрів,
- закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).
Дозволено працювати:
- аптекам,
- окремим супермаркетам,
- АЗС,
- фінзакладам для населення.
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