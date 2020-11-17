У столиці підприємці штурмували будівлю Верховної Ради. Згодом поліція зупинила прорив, відтіснивши протестувальників. Між правоохоронцями та ФОПами періодично виникали сутички. Однак люди все ж розійшлися, досягнувши домовленості з нардепами.

Протести ФОПів під Радою: що відомо

Ситуація з протестами ФОПів під будівлею парламенту загострилася, повідомили у телеграм-каналі Perepichka News.

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ФОПи пішли брати штурмом будівлю парламенту і вчити нардепів приймати закони,

– йдеться у повідомленні.

Там відбулося зіткнення учасників акції протесту SaveФОП з правоохоронцями.

Згодом стало відомо, що прорив протестувальників правоохоронці зупинили, однак люди не розходилися. Періодично поліція продовжувала відтісняти підприємців, між ними спалахували сутички.

Представники ФОПів пройшли у Раду й вели переговори з народними депутатами. У телеграм-каналі PavlovskyNews писали, що нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що її партія ініціює відставку глави комітету фінансів, "слуги народу" Данила Гетманцева.

Підприємці розійшлися

Приблизно о 17:00 стало відомо, що підприємці розійшлися. Їм вдалося досягти порузуміння з нардепами. Парламентарі пообіцяли ФОПам можливість брати участь в обговоренні законопроєкту про відстрочення введення касових апаратів. Розглянути це питання в Раді повинні вже 4 грудня.

Крім того, стало відомо, що на одного протестувальника склали адмінпротокол.

До підприємців виходили глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та віцеспікерка Олена Кондратюк.

Як ситуацію біля Ради коментують у поліції

Правоохоронці закликають протестувальників припинити протиправні дії біля Верховної Ради, про це повідомили у фейсбуці поліції Києва.

Учасники масових заходів почали ламати паркан аби пройти на охоронювану територію,

– зазначили у поліції.

Аби відновити правопорядок правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відтіснили мітингувальників. У результаті виникли короткотривалі сутички. Наразі затриманих немає. Інформація про потерпілих уточнюється. Однак у телеграм-каналі Klymenko Time раніше писали про перших затриманих.

Підприємців поліція закликає не вдаватися до провокацій та припинити порушувати громадський порядок.

ФОПи штурмували будівлю Ради: дивіться відео

Прорив зупинили, люди не розходяться: відео

Наголошуємо, що так підприємці відреагували на провал голосування депутатами відтермінування обов'язкового встановлення касових апаратів для малого бізнесу. Зверніть увагу! ФОПи протестують під Радою не перший день. Схожа ситуація була під стінами парламенту 16 листопада. Тоді мітингувальники ще вимагали скасування карантину вихідного дня.

Закон про запровадження касових апаратів: основне