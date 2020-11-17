Штурм ФОПами будівлі Ради, сутички з поліцією: що відомо про протест у Києві – відео
У столиці підприємці штурмували будівлю Верховної Ради. Згодом поліція зупинила прорив, відтіснивши протестувальників. Між правоохоронцями та ФОПами періодично виникали сутички. Однак люди все ж розійшлися, досягнувши домовленості з нардепами.
Протести ФОПів під Радою: що відомо
Ситуація з протестами ФОПів під будівлею парламенту загострилася, повідомили у телеграм-каналі Perepichka News.
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ФОПи пішли брати штурмом будівлю парламенту і вчити нардепів приймати закони,
– йдеться у повідомленні.
Там відбулося зіткнення учасників акції протесту SaveФОП з правоохоронцями.
Згодом стало відомо, що прорив протестувальників правоохоронці зупинили, однак люди не розходилися. Періодично поліція продовжувала відтісняти підприємців, між ними спалахували сутички.
Представники ФОПів пройшли у Раду й вели переговори з народними депутатами. У телеграм-каналі PavlovskyNews писали, що нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко заявила, що її партія ініціює відставку глави комітету фінансів, "слуги народу" Данила Гетманцева.
Підприємці розійшлися
Приблизно о 17:00 стало відомо, що підприємці розійшлися. Їм вдалося досягти порузуміння з нардепами. Парламентарі пообіцяли ФОПам можливість брати участь в обговоренні законопроєкту про відстрочення введення касових апаратів. Розглянути це питання в Раді повинні вже 4 грудня.
Крім того, стало відомо, що на одного протестувальника склали адмінпротокол.
До підприємців виходили глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та віцеспікерка Олена Кондратюк.
Як ситуацію біля Ради коментують у поліції
Правоохоронці закликають протестувальників припинити протиправні дії біля Верховної Ради, про це повідомили у фейсбуці поліції Києва.
Учасники масових заходів почали ламати паркан аби пройти на охоронювану територію,
– зазначили у поліції.
Аби відновити правопорядок правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відтіснили мітингувальників. У результаті виникли короткотривалі сутички. Наразі затриманих немає. Інформація про потерпілих уточнюється. Однак у телеграм-каналі Klymenko Time раніше писали про перших затриманих.
Підприємців поліція закликає не вдаватися до провокацій та припинити порушувати громадський порядок.
ФОПи штурмували будівлю Ради: дивіться відео
Прорив зупинили, люди не розходяться: відео
Закон про запровадження касових апаратів: основне
- У вересні 2019 року Рада прийняла закон про внесення змін до закону про застосування касових апаратів. Усі підприємства, пов'язані з торгівлею, громадським харчуванням або наданням послуг повинні мати фізичний або електронний касовий апарат.
- На початку листопада 2020 року парламентарям не вдалося відтермінувати введення касових апаратів для ФОПів: документ за основу підтримали тільки 212 нардепів, а необхідно щонайменше 226.
- ФОПи протестували й на початку вересня. Тоді мітинги проходили в урядовому кварталі.
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