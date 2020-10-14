У Києві горів автомобіль нардепа від "Європейської солідарності", – ЗМІ
У Києві 14 жовтня горів автомобіль Mercedes. Деталей поліція наразі не розголошує, однак у мережі пишуть, що автівка належить депутатові від ЄС Андрію Лопушанському.
Інформацію про те, що Лопушанський є власником Mercedes, поширили "Вартові еспресо".
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Інцидент стався у Голосіївському районі по вулиці Жилянська, 19.
Вночі 14 жовтня у столиці горів автомобіль народного депутата від партії "Європейська Солідарність" Андрія Лопушанського,
– мовиться у повідомленні.
Що каже поліція
У коментарі 24 каналу поліція підтвердила, що у Києві 14 жовтня горів автомобіль. Наразі поліція з'ясовує, чи це був підпал, чи загоряння сталося з інших причин. Однак інформацію про власника авто правоохоронці не розголошують.
Наразі ми намагаємося зв'язатися з нардепом Лопушанським.
Що відомо про Лопушанського:
- Андрій Лопушанський – український політик та громадський діяч. Йому – 57 років.
- Походить із міста Добромиль на Львівщині.
- Був нардепом від партії "Наша Україна". Наразі входить до партії "Європейська солідарність".
- Очолює благодійний фонд.