У Києві 14 жовтня горів автомобіль Mercedes. Деталей поліція наразі не розголошує, однак у мережі пишуть, що автівка належить депутатові від ЄС Андрію Лопушанському.

Інформацію про те, що Лопушанський є власником Mercedes, поширили "Вартові еспресо".

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Інцидент стався у Голосіївському районі по вулиці Жилянська, 19.

Вночі 14 жовтня у столиці горів автомобіль народного депутата від партії "Європейська Солідарність" Андрія Лопушанського,

– мовиться у повідомленні.

Що каже поліція

У коментарі 24 каналу поліція підтвердила, що у Києві 14 жовтня горів автомобіль. Наразі поліція з'ясовує, чи це був підпал, чи загоряння сталося з інших причин. Однак інформацію про власника авто правоохоронці не розголошують.

Наразі ми намагаємося зв'язатися з нардепом Лопушанським.

Що відомо про Лопушанського: