Чиновники Міністерства охорони здоров'я запевняють, що все під контролем і медична система справляється зі збільшенням кількості випадків хворих на коронавірус. Тоді як київська влада просить додаткові ресурси.

Крім цього, місць в опорних лікарнях, які раніше виділяли, вже немає. Про це в програмі "Ти дивись" на 24 каналі розповів експерт з аналізу даних Євген Істребін.

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Проблема навіть не в тому, що не вистачає ліжок чи окремих палат, зараз не вистачає навіть медиків. За словами експерта, лікарні вже просять навіть фахівців з Академії наук, бо комунальних медиків не достатньо.

КМДА прямо пише, що в Олександрівській лікарні, де люблять лікуватись чиновники, на 500 ліжок має бути 25 медичних бригад. По факту, їх є всього 10,

– пояснив Істребін.

Статистика хворих

За спостереженням, не було фактів того, що кількість хворих занижують. Втім, дані щодо хворих на коронавірус приходять із запізненням, тому статистика затримується. Ми бачимо картину кількатижневої давності.

"Люди, які одужали за конкретний день, – це пацієнти, яких вписали у реєстр, а одужати вони могли раніше. Дані просто не встигають оброблять і вносять із затримкою у 2 – 3 тижні", – пояснив експерт.

Довідка. Станом на 7 грудня в Україні за добу інфікувалися коронавірусом понад 8 тисяч людей, зокрема захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники. Зареєстрували 145 смертей внаслідок ускладнень хвороби, 5 123 людини – видужали.

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