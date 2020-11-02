У Києві можуть повторно закрити метро: прогноз МОЗ
Київське метро знов може припинити роботу через велику кількість хворих на COVID-19. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, такий сценарій можливий, якщо столиця потрапить в червону зону карантину.
Наразі ж Київ вже кілька тижнів поспіль залишається у помаранчевій карантинній зоні. Про це Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю "Сьогодні".
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Головний санітарний лікар додав, що МОЗ не виключає припинення роботи метро.
Якщо ми говоримо про червоний рівень епідемічної небезпеки, то там два пункти, які стосуються громадського транспорту. Перший – обмеження його роботи. Другий – заборона посадки на міжобласний і міжрегіональний транспорт,
– зазначив Ляшко.
За його словами, в такому випадку маршрути, які їдуть з Києва, також можуть бути заборонені. Раніше метро у Києві закрили 18 березня через поширення коронавірусу. Роботу столичної підземки відновили у звичайному режимі 25 травня.
Яка ймовірність того, що Київ буде у червоній зоні
За прогнозами голови Держспоживчслужби Олега Рубана, Київ і надалі перебуватиме у помаранчевій зоні. Він наголосив, що попри збільшення кількості нових хворих у Києві, столиця не повинна потрапити до червоної карантинної зони.
Коронавірус в Україні: головне
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні підхопили 402 194 людини. Недуга забрала життя 7 375 хворих, водночас 163 768 пацієнтів одужали.
- Україна вийшла на 7 тисяч нових хворих коронавірусом майже щодоби. За минулу добу коронавірус діагностували 6 754 мешканцям України. Найбільше нових випадків зараження виявили у Харківській області – понад 800.
- З 2 листопада в Україні почав діяти новий поділ на зони карантину. У червону зону карантину потрапили 11 обласних центрів, Київ залишився у помаранчевій зоні.
- Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 грудня. Підхід до пом'якшення або посилення карантину залишився адаптивним, але принцип розподілу регіонів для посилення карантинних заходів змінили.
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