Київське метро знов може припинити роботу через велику кількість хворих на COVID-19. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, такий сценарій можливий, якщо столиця потрапить в червону зону карантину.

Наразі ж Київ вже кілька тижнів поспіль залишається у помаранчевій карантинній зоні. Про це Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю "Сьогодні".

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Головний санітарний лікар додав, що МОЗ не виключає припинення роботи метро.

Якщо ми говоримо про червоний рівень епідемічної небезпеки, то там два пункти, які стосуються громадського транспорту. Перший – обмеження його роботи. Другий – заборона посадки на міжобласний і міжрегіональний транспорт,

– зазначив Ляшко.

За його словами, в такому випадку маршрути, які їдуть з Києва, також можуть бути заборонені. Раніше метро у Києві закрили 18 березня через поширення коронавірусу. Роботу столичної підземки відновили у звичайному режимі 25 травня.

Яка ймовірність того, що Київ буде у червоній зоні

За прогнозами голови Держспоживчслужби Олега Рубана, Київ і надалі перебуватиме у помаранчевій зоні. Він наголосив, що попри збільшення кількості нових хворих у Києві, столиця не повинна потрапити до червоної карантинної зони.

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