У Києві оцінять, наскільки карантин вихідного дня є ефективним
У Києві зможуть оцінити ефективність карантину вихідного дня вже в середу – п'ятницю (25 – 27 листопада). Наразі столичні підприємці загалом дотримуються карантинних обмежень.
Упродовж найближчих трьох днів, 23 – 25 листопада, проводитиметься перегляд показників захворюваності, після чого можна буде говорити про ефективність карантинних обмежень. Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, інформує "РБК-Україна".
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Скільки порушень зафіксували в Києві минулого тижня
За словами Рубана, впродовж минулого тижня, з 16 по 22 листопада, у столиці зафіксували менше сотні порушень карантину вихідного дня. Це свідчить про те, що бізнес і мешканці міста поставилися відповідально до обмежень. Також він додав, що лише 30 підприємців ігнорують правила безпеки.
Чи ефективні карантинні обмеження в Києві
Як зазначив керівник Держспоживслужби, динаміка захворювання коронавірусом стрімко росте. Ефективність карантину вихідного дня можна буде оцінити після того, як в середу – п'ятницю проведуть перегляд показників захворюваності.
Якщо буде різка динаміка збільшення захворювання, то міра малоефективна. Якщо буде стабілізація ситуації або незначне збільшення, то можна говорити про неефективності цих днів,
– зазначив Рубан.
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