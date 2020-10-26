Біля посольства Польщі в Києві проходить акція на підтримку жінок в Польщі. Конституційний суд країни визнав незаконними аборти, навіть якщо народження дитини загрожує життю вагітної.

Українці вийшли на протест на знак солідарності з активістками Польщі, які вже протягом кількох днів мітингують проти рішення президента Польщі. Про це повідомляє 24 канал.

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Організатори акції наголошують, що це є черговою спробою позбавити жінок прав та свобод.

"Експлуатація сексуальностей, позбавлення репродуктивних прав та прав на власне тіло є насильством, що виражається через владу, продуковану патріархальним суспільством та ґнітючою державою", – мовиться на офіційній сторінці події.

Багато хлопців та дівчат вийшли з плакатами на протест. Зокрема, лунають закликати "Відчепитися від жінок" та "Моє тіло – моє діло".



Акція проти заборони абортів під посольством Польщі в Києві / Фото Андрій Костюк

Відзначимо, що на акцію солідарності прийшли також прихильники заборони абортів у Польщі.

Зверніть увагу! Конституційний трибунал Польщі визнав аборти незаконними навіть у тому випадку, коли існує загроза життю дитини. Це пояснюється тим, що кожна людина, навіть ненароджена, має право жити. Більше – читайте за посиланням

Акція на підтримку жінок Польщі в Києві: дивіться онлайн-трансляцію