У Києві під посольством Польщі протестують проти заборони абортів: онлайн-трансляція
Біля посольства Польщі в Києві проходить акція на підтримку жінок в Польщі. Конституційний суд країни визнав незаконними аборти, навіть якщо народження дитини загрожує життю вагітної.
Українці вийшли на протест на знак солідарності з активістками Польщі, які вже протягом кількох днів мітингують проти рішення президента Польщі. Про це повідомляє 24 канал.
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Організатори акції наголошують, що це є черговою спробою позбавити жінок прав та свобод.
"Експлуатація сексуальностей, позбавлення репродуктивних прав та прав на власне тіло є насильством, що виражається через владу, продуковану патріархальним суспільством та ґнітючою державою", – мовиться на офіційній сторінці події.
Багато хлопців та дівчат вийшли з плакатами на протест. Зокрема, лунають закликати "Відчепитися від жінок" та "Моє тіло – моє діло".
Акція проти заборони абортів під посольством Польщі в Києві / Фото Андрій Костюк
Відзначимо, що на акцію солідарності прийшли також прихильники заборони абортів у Польщі.
Акція на підтримку жінок Польщі в Києві: дивіться онлайн-трансляцію