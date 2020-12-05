У Києві підлітки ромської національності відібрали у жінки похилого віку гроші. На щастя, свідком інциденту став небайдужий чоловік, який і змусив дітей повернути вкрадене.

Наразі невідомо, чи всі гроші віддали роми. Відео інциденту опублікували у телеграм-каналі "Киев Сейчас".

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Як все відбувалось

На кадрах, знятих небайдужим чоловіком, видно, як діти підійшли до незнайомої бабці та відібрали у неї гроші. Вона почала кричати, що її пограбували. У крадіжці брав участь хлопець та молодша за нього дівчина.

Пізніше жінка розповіла, що рахувала на вулиці гроші, які були їй необхідні для лікування. Саме у цей момент купюри вирвали з рук. Незабаром бабусю мають госпіталізувати.

На місце викликали поліцію. Через кілька хвилин хлопець віддав частину грошей.

До теми. У Києві затримали ромів, які збиралися великими групами по 10 – 20 осіб, обступали випадкових перехожих і крали гаманці та мобільні телефони. На місце викликали поліцію, однак, як розповіли свідки події, правоохоронці одразу відпустили злодіїв і спробували затримати самих активістів. Детальніше – читайте тут.