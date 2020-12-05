У Києві підлітки ромської національності пограбували бабусю, яка йшла у лікарню: відео
У Києві підлітки ромської національності відібрали у жінки похилого віку гроші. На щастя, свідком інциденту став небайдужий чоловік, який і змусив дітей повернути вкрадене.
Наразі невідомо, чи всі гроші віддали роми. Відео інциденту опублікували у телеграм-каналі "Киев Сейчас".
До теми У Києві роми жорстоко вбили матір-одиначку: спочатку змусили продати квартиру
Як все відбувалось
На кадрах, знятих небайдужим чоловіком, видно, як діти підійшли до незнайомої бабці та відібрали у неї гроші. Вона почала кричати, що її пограбували. У крадіжці брав участь хлопець та молодша за нього дівчина.
Пізніше жінка розповіла, що рахувала на вулиці гроші, які були їй необхідні для лікування. Саме у цей момент купюри вирвали з рук. Незабаром бабусю мають госпіталізувати.
На місце викликали поліцію. Через кілька хвилин хлопець віддав частину грошей.
Поділитися новиною