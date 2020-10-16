Підпільні заклади із гральними автоматами та іншими забороненими азартними іграми, перемогу над якими оголосили у поліції наприкінці 2019, безпроблемно продовжують працювати у Києві. Діяльність двох із таких залів правоохоронці днями припинили.

Як стверджують у прокуратурі Києва, гральні заклади не працювали увесь цей час, а лише "здійснили спробу відновити свою діяльність". Правоохоронці стверджують, що нелегальну діяльність одного залу викрили самі ж поліцейські "у перший день після відкриття".

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За фактами зайняття гральним бізнесом відкриті відповідні кримінальні провадження. Втім, на практиці за такі злочини якщо когось і карають, то ніяк не власників казино.

Повідомив киянин

Правоохоронці кажуть, що нібито наразі закритий заклад на вулиці Вацлава Гавела викрили завдяки повідомленню чоловіка не гарячу лінію. Іншу залу, на Празькій вулиці накрили "завдяки пильній роботі поліції".



Поліцейські вилучили серверне обладнання / Фото пресслужби прокуратури Києва

Під час обшуків у обох закладах знайшли бухгалтерську документацію, а також комп'ютерну техніку та планшети із встановленими гральними програмами.



Слідчі зібрали чимало доказів нелегальної діяльності / Фото пресслужби прокуратури Києва

Досудові розслідування продовжуються.

Гральні заклади працюють

Хоча правоохоронці та влада кажуть про "повну перемогу" над нелегальним бізнесом, заклади продовжують безперешкодно працювати. Тільки без вивісок та у меншій кількості. Принаймні у Києві їх діяльність просто стала більш таємною. Крім того, як і раніше, джерела багатьох ЗМІ стверджують про те, що власниками та кришувальниками гральних закладів є представники МВС.