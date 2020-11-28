В Україні вже втретє почав діяти карантин вихідного дня. Київські правоохоронці здійснили рейд столичними закладами. Загалом перевірили 84 розважальних закладів. Чи багато серед них порушників – читайте далі.

Правоохоронці 28 листопада склали 8 протоколів та відкрили 1 кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Усі протоколи стосувалися порушення закладами карантину вихідного дня. Цікаво, що під час одного з рейдів поліцейські вилучили наркотичні засоби у нічному барі на території Подільського району. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за цим фактом.

У МВС нагадали, що за порушення карантинних обмежень на посадових осіб закладів передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

Перший день карантину вихідного дня: як його порушували у різних містах – читайте в матеріалі 24 каналу.

Що відомо про карантин вихідного дня

11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні загальний карантин із "локдауном вихідного дня".

із "локдауном вихідного дня". Обмеження триватимуть до 30 листопада , але не виключено їх продовження до кінця 2020 року. У ці дні не повинно працювати нічого, окрім, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і низки інших установ.

, але не виключено їх продовження до кінця 2020 року. У ці дні не повинно працювати нічого, окрім, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і низки інших установ. Кабінет міністрів розглядає жорсткий карантин на новорічні й різдвяні свята як один із варіантів розвитку подій.

на новорічні й різдвяні свята як один із варіантів розвитку подій. Президент України анонсував новий пакет допомоги бізнесу, який постраждав під час карантину. Відповідним підприємцям виплатять матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. Водночас гроші можуть отримати звільнені наймані працівники.