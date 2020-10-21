У середмісті Києва при свічках прямісінько на вулиці влаштували публічне читання книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Так активісти висловили свою незгоду з рішенням про заборону видання.

Учасники сиділи на кариматах, запалювали свічки та зачитували уривки документів зі справи Василя Стуса під стінами Печерського райсуду. Про це пише видання "Цензор. нет".

До слова Взяли до відома: у Зеленського відреагували на заборону книжки про Стуса

Сам захід тривав приблизно пів години. До нього долучились близько 30 осіб.



Акція під Печерським судом у Києві / Фото "Цензор. нет"



Читання книги Кіпіані під судом / Фото "Цензор. нет"



Люди принесли зі собою книги, чай та свічки / Фото "Радіо Свобода"

Дивіться відео з акції під Печерським райсудом Києва:

19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд заборонив розповсюдження тиражу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Оскільки деякі фрази в ній нібито порушують честь і гідність Віктора Медведчука. Свого часу він був адвокатом дисидента Стуса.

Після рішення суду за лічені хвилини наклад видання розкупили в усіх книгарнях. Однак видавництво Vivat надрукує ще один наклад "Справи Василя Стуса", де усі цитати про кума Путіна залишаться.

Заборона "Справи Василя Стуса" обурила українців. У мережі вони закликають тих, хто ще не читали книгу, неодмінно зробити це.



Цитати, за які судився Медведчук / Інфографіка 24 каналу