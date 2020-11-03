У Києві протестують "євробляхери" та ФОПи: фото, відео
Під будівлею Верховної Ради 2 листопада влаштували протест власники "євроблях". Крім того, на площі Конституції мітингують ФОПи. Через це правоохоронці та військові Нацгвардії вийшли на посилене чергування.
Через акцію протесту заблокований рух у всьому урядовому кварталі, вулиця Грушевського непроїзна. Про це з місця події повідомляє 24 канал.
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Що вимагають "євробляхери"
Демонстранти вишукувалися біля входів до Верховної Ради. Вони вимагають, аби парламент ухвалив законопроєкт №3704, який полягає у доступному розмитненні автомобілів.
"Євробляхери" приїхали у столицю з усієї України. Вони вже облаштували польову кухню – планують провести під Радою не одну годину.
Зауважимо, раніше штрафи за ввезення "євроблях" відтерміновували кілька разів. Остаточно в дію їх ввели з 1 січня 2020 року. У власників автомобілів на іноземній реєстрації було вдосталь часу, аби розмитнити своє авто.
У Києві протестують "євробляхери": відео
Біля Верховної Ради протестують власники "євроблях": відео
Одному з учасників акції стало погано. Йому надали медичну допомогу до приїзду лікарів.
У Києві на протесті "євробляхерів" одному з учасників стало погано / Фото Нацполіції
Чому протестують ФОПи
На площі Конституції підприємці виступають за зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження спрощеної системи оподаткування.
У Києві протестують ФОПи / Фото Авто Євро Сила
На площі Конституції ФОПи вимагають зменшення фінансового навантаження / Фото Авто Євро Сила
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