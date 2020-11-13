У Києві біля посольства Білорусі 13 листопада вшанували пам'ять вбитого Романа Бондаренка. Люди принесли квіти та запалили свічки.

До посольства Білорусі люди принесли біло-червоно-білі прапори та плакати з надписами "Лукашенка забівае людзей", "Ви усі причетні", "Дайте людям жити". Про це повідомляє Укрінформ.

Читайте також Вбивці повинні бути покарані: Україна засуджує вбивство Бондаренка у Білорусі

Люди різного віку – діти, молодь, жінки старшого віку – поклали квіти та запалили свічки біля воріт посольства, де розмістили фото Романа Бондаренка,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, учасники акції скандували "Живе Білорусь".

Зверніть увагу! Акції пам'яті Романа Бондаренка 13 листопада відбулися у багатьох містах Білорусі. Зокрема, Мінську, Гомелі та Могильові.



У Києві вшанували пам'ять Романа Бондаренка / Фото Укрінформ



У Києві вшанували пам'ять Романа Бондаренка / Фото Укрінформ



У Києві вшанували пам'ять Романа Бондаренка / Фото Укрінформ

Зауважте! Роман Бондаренко помер 12 листопада. Причиною смерті стали численні травми, які чоловікові нанесли невідомі у масках. Детальніше читайте тут.