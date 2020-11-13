У Києві провели акцію пам'яті Романа Бондаренка: фото
У Києві біля посольства Білорусі 13 листопада вшанували пам'ять вбитого Романа Бондаренка. Люди принесли квіти та запалили свічки.
До посольства Білорусі люди принесли біло-червоно-білі прапори та плакати з надписами "Лукашенка забівае людзей", "Ви усі причетні", "Дайте людям жити". Про це повідомляє Укрінформ.
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Люди різного віку – діти, молодь, жінки старшого віку – поклали квіти та запалили свічки біля воріт посольства, де розмістили фото Романа Бондаренка,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, учасники акції скандували "Живе Білорусь".
У Києві вшанували пам'ять Романа Бондаренка / Фото Укрінформ
У Києві вшанували пам'ять Романа Бондаренка / Фото Укрінформ
У Києві вшанували пам'ять Романа Бондаренка / Фото Укрінформ
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