У Києві Печерський суд зняв із розгляду справу за позовом сім'ї Суркісів до "Приватбанку". Причина – перебування судді на лікарняному.

Мовиться про суддю Печерського районного суду Олесю Батрин. Про це з посиланням на пресслужбу "Приватбанку" повідомляє "Інтерфакс-Україна". Читайте тут "Приватбанк" подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Вовка: деталі скандалу "Справа стосується визнання Нацбанком Суркісів пов'язаними із "Приватбанком" особами", – мовиться в повідомленні. Зверніть увагу! 19 жовтня Офіс Генпрокурора відстояв у Верховному Суді 1 мільярд гривень активів держави у справі "Приватбанку" і попередив вибуття ще 28 мільярдів гривень за аналогічними позовами, справу передали в Печерський райсуд. Що відомо про справу Суркісів і "Приватбанку" У 2016 році НБУ визнав Суркісів співвласниками "Приватбанку". Їхні депозити конвертували у капітал банку, а сам банк став державним.

Окружний адмінсуд Києва 17 травня 2017 року визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ, за яким родина Суркісів стосувалася "Приватбанку".

Зрештою родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи, подали 42 позови проти Нацбанку України. Справи розглядають як в українських, так і міжнародних судах.

2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній Суркісів до "Приватбанку". Головував на засіданні суддя Павло Вовк.

Позов полягав у депозитах на 250 мільйонів доларів та відсотки, які від 2016 року набігли за ці гроші, а це – ще приблизно 100 мільйонів доларів. Довідка. На рахунку у Ігоря Суркіса в "Приватбанку" був 151 мільйон гривень, у дружини Григорія Суркіса Поліни Ковалик – 514,1 мільйона гривень. Водночас у Григорія Суркіса – 163,1 мільйона гривень, у батька братів Рахміля Суркіса – 44,8 мільйона гривень.