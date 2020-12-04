У Києві суд зняв із розгляду справу Суркісів щодо "Приватбанку"
У Києві Печерський суд зняв із розгляду справу за позовом сім'ї Суркісів до "Приватбанку". Причина – перебування судді на лікарняному.
Мовиться про суддю Печерського районного суду Олесю Батрин. Про це з посиланням на пресслужбу "Приватбанку" повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Читайте тут "Приватбанк" подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Вовка: деталі скандалу
"Справа стосується визнання Нацбанком Суркісів пов'язаними із "Приватбанком" особами", – мовиться в повідомленні.
Що відомо про справу Суркісів і "Приватбанку"
- У 2016 році НБУ визнав Суркісів співвласниками "Приватбанку". Їхні депозити конвертували у капітал банку, а сам банк став державним.
- Окружний адмінсуд Києва 17 травня 2017 року визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ, за яким родина Суркісів стосувалася "Приватбанку".
- Зрештою родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи, подали 42 позови проти Нацбанку України. Справи розглядають як в українських, так і міжнародних судах.
- 2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній Суркісів до "Приватбанку". Головував на засіданні суддя Павло Вовк.
- Позов полягав у депозитах на 250 мільйонів доларів та відсотки, які від 2016 року набігли за ці гроші, а це – ще приблизно 100 мільйонів доларів.
Поділитися новиною