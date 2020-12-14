У столиці відбулася національна прем'єра документального детективу про викрадення 17 шедеврів епохи Відродження з італійського музею Кастельвеккіо. Цю безпрецедентну крадіжку картин, вартістю 20 мільйонів євро, у Італії назвали – викраденням століття.

Світові шедеври, які злочинці переховували на території України були швидко виявлені українськими прикордонниками. За словами авторів, головна ідея стрічки – розкрити глядачеві секрети розшуку та показати блискучу операцію наших спецслужб. Фільм створено Міжнародним продюсерським центром "Фор-Пост" за підтримки Міністерства культури України.

Цей фільм займає дуже високе місце в пропаганді української культури й української ідеї у всьому світі. Історія частково була висвітлена в ЗМІ, але головні секрети безумовно ніхто не висвітлював. Україна показує всім свою спроможність виконувати складні міжнародні операції з пошуку злочинців. Вона ніколи не буде пов'язана з криміналом, який до речі, пропагує наш північний сусід та який дуже серйозно його фінансує,

– поділився генеральний продюсер фільму "Веронські скарби" Олександр Дріз.

"Такого кіно в Україні ще не було, оскільки там поєднана документальна історія з художнім баченням цих подій. Мені здається, що це все настільки стильно: починаючи від зображення, закінчуючи музичним оформлення, я переконана, що глядач не втратить жодної хвилини свого часу", – підкреслила креативна продюсерка фільму "Веронські скарби" Надія Гречова.

За словами режисерки Світлани Ліщинської, саме ця операція, зіграла значну роль в отриманні безвізу для України.

"Безпрецендентний випадок, коли так блискуче спрацювали наші спецслужби. Історія, яка вплинула й на підписання безвізу, бо Італія на той час вона не поспішала підписувати безвіз. Це важлива сторінка української історії", – прокоментувала режисерка фільму "Веронські скарби" Світлана Ліщинська.

Світова прем'єра фільму відбулася в Римі на фестивалі "Дні українського кіно". Його було відібрано також для показу у Швейцарії. Побачити захопливу історію української спецоперації та підтримати наш кінематограф українці можуть у кінотеатрах 5 найбільших міст країни до 23 грудня.