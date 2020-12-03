"Юкі" або реальні історії перемог вільних українців. Прем'єра документальної стрічки про легедарних зірок Національної хокейної ліги, українців за походженням, відбулася в одному зі столичних кінотеатрів.

За словами режисера та продюсера Володимира Мули, цей фільм не лише про улюблену гру мільйонів та захопливі спортивні баталії. Це розповідь про життя в еміграції, силу духу та прагнення до перемог. Три роки автор збирав історії життя видатних українців, перш ніж розповісти їх своїм глядачам.

"Я хотів, щоб про Україну в якомога кращому ключі дізнались у всьому світі. Заявити про українську силу духу, волю до перемоги та прагнення до такої потужної речі як тріумф. Протягом цих 3 років було дуже багато проблем, і був період коли я взагалі думав що фільм не вийде. Але під час спілкування з цими людьми я розумів, що я на правильному шляху і це для мене був дуже великий стимул зробити все до кінця", – поділився режисер та продюсер документального фільму "Юкі" Володимир Мула.

"Ми хотіли зробити кіно про славних українців, про досягнення українців у хокеї, які ніхто не знав і безумовно одним із наших мотивів було показати, що нам є чим пишатися. Не тільки те, чим нас годувала радянська пропаганда, що хокей лише там з 50-х років", – розповів автор сценарію фільму "Юкі" Микола Васильков.

Кінопроєкт документальної стрічки "Юкі" став одним із переможців Дванадцятого конкурсного відбору Держкіно, отримавши державну підтримку. Історії про легенди різних епох, таких як Грецькі, Савчук, Буцик, Данейко та інших, збирали у міжнародних архівах, а також під час еклюзивних інтерв'ю. Їх знімали на 2 континентах: у Канаді, США, Білорусії та Україні.

"Дуже влучний фільм. Вчасно він знятий. Цей фільм дійсно надихає, дає розуміння того, що наші старі герої є справжніми культовими особистостями у світі спорту і можливо десь в Японії чи навіть Австралії люди надихаються українцями", – зауважив консультант фільму "Юкі" Євген Количев.

Надихнутися історіями світових легенд хокею та підтримати наш кінематограф можна буде в кінотеатрах 42 міст по всіх Україні вже з 3 грудня. А англомовною версію стрічки "Юкі" вже зацікавились у США та Канаді.