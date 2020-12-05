У столиці 5 грудня відкрили пам'ятник українському космонавту Леоніду Каденюку. На урочистому заході був присутній і президент Володимир Зеленський.

Пам'ятник відкрили на Байковому кладовищі 5 грудня, у 23-у річницю повернення Каденюка з космосу на Землю на шатлі "Колумбія". Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Читайте також В Україні випустили сувенірну банкноту з Каденюком: у чому її унікальність

На урочистому заході був присутній Зеленський. Відзначається, що президент ініціював прискорення створення пам'ятника. Для збору грошей на проєкт відкрили благодійний фонд, до якого могли долучитися всі охочі. Ескіз пам'ятника обрала сім'я космонавта.

Леонід Каденюк багато зробив для України, і Україна повинна хоч щось зробити для нього. Я вважаю, що ми дуже вчасно все зробили, адже 28 січня йому виповнилося б 70 років, і людям буде куди прийти та вшанувати його пам'ять,

– наголосив Зеленський.

Він також додав, що з часів польоту Каденюка в космос Україна не мала таких великих проривів в аерокосмічній галузі.

"Україна повинна робити все, щоб відновити цю галузь. А без таких людей, як Каденюк, це неможливо. І вони не можуть з'явитися просто так – необхідно поважати історію", – підсумував президент.

Після покладання квітів до монумента президент поспілкувався з сім'єю космонавта та присутніми на церемонії. Зокрема, Зеленський пообіцяв дружині космонавта Вірі Каденюк допомогти у вирішенні питання про збільшення матеріальної підтримки його сім'ї зі сторони держави.

Раніше На пам'ятник космонавтові Каденюку особисті гроші виділить Зеленський та інші чиновники, – ОП

Що відомо про Леоніда Каденюка? Він – перший і наразі єдиний космонавт незалежної України. Помер у 2018 році. Свій легендарний політ Каденюк здійснив з 19 листопада до 5 грудня 1997 на американському шатлі "Колумбія". Детальну біографію видатного космонавта Він – перший і наразі єдиний космонавт незалежної України. Помер у 2018 році. Свій легендарний політ Каденюк здійснив з 19 листопада до 5 грудня 1997 на американському шатлі "Колумбія". Детальну біографію видатного космонавта читайте тут.

Відкриття пам'ятника космонавту Леоніду Каденюку: Фото Офісу Президента