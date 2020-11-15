В Україні вже другий день триває карантин вихідного дня. Богослужіння у церквах не заборонене, однак віряни повинні дотримуватися дистанції та маскового режиму. Водночас декілька церков у Києві порушили навіть ці обмеження.

Відповідні інциденти сталися 15 листопада під час служб у Володимирському кафедральному соборі та Михайлівському Золотоверхому монастирі. Про це повідомляє "Сьогодні".

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Згідно з відповідними правилами, у приміщенні церкви може перебувати до 20 осіб, проте під час служби у Володимирському соборі одночасно було приблизно 60 вірян, а у Михайлівському соборі – 50 людей.



У Володимирському соборі одночасно було приблизно 60 вірян / Фото "Сьогодні"

Частина священників і сам патріарх Філарет проводили службу без масок незважаючи на те, що на вході була табличка про їхню обов'язкову наявність.



Частина священників і сам патріарх Філарет проводили службу без масок / Фото "Сьогодні"

Таку ж ситуацію із масками та дистанцією зафіксували в Михайлівському соборі. Митрополит Епіфаній проводив богослужіння без маски, засоби індивідуального захисту були відсутні й у вірян.



У Михайлівському соборі також зафіксували порушення / Фото "Сьогодні"

В Україні з 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня. Обмеження у суботу й неділю триватимуть до 30 листопада, з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка працюють лише продуктові магазини, аптеки та АЗС.

Водночас заборонена діяльність закладів харчування, культурних закладів, торговельних центрів, спортзалів та фітнес-центрів.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу