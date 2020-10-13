У Києві водій Uber відмовився одягнути маску й висадив пасажирку: відео інциденту
Прикрий інцидент стався днями у столиці України. Дівчина попросила водія Uber одягнути маску, бо вона входить до групи ризику COVID-19. Після того, як таксист відмовився, пасажирка почала знімати розмову на відео, але чоловік просто висадив її з машини.
Інцидент стався у Києві. Зазначається, що дівчина, яка стала постраждала від неадекватної поведінки водія, має хронічні захворювання, тому входить до групи людей, для яких коронавірус є дуже небезпечною хворобою. Відео скандальної розмови оприлюднили у спільноті "Київ Оперативний".
Читайте також У Києві на Майдані самопідпал скоїв фронтовик ООС: його мотиви – політичні – відео 18+
На прохання надіти маску таксист відповів, що "не хоче сперечатися і псувати собі вечір" й відмовився везти пасажирку. Дівчина була змушена вийти з машини під дощем.
За інформацією, яку надає "Київ Оперативний", це був водій, який працює на популярний сервіс таксі Uber. Авто – Renault Megane білого кольору (державний номерний знак АА4926II)
Дивіться відео розмови з таксистом:
Коментарів з приводу цієї ситуації від Uber поки не було.
- Київ лишається одним з осередків поширення коронавірусної інфекції – у місті зафіксовано біля 30 тисяч випадків захворювання.
- Всупереч рекомендаціям лікарів та здорового глузду – доволі часто кияни не дотримуються елементарних правил, зокрема, ігнорують масковий режим.
- Це стосується не лише таксистів, пасажирів громадського транспорту, але й тих, хто мав би слідкувати за порядком й правилами дотримання заходів безпеки в умовах другої хвилі коронавірусу.