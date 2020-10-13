Прикрий інцидент стався днями у столиці України. Дівчина попросила водія Uber одягнути маску, бо вона входить до групи ризику COVID-19. Після того, як таксист відмовився, пасажирка почала знімати розмову на відео, але чоловік просто висадив її з машини.

Інцидент стався у Києві. Зазначається, що дівчина, яка стала постраждала від неадекватної поведінки водія, має хронічні захворювання, тому входить до групи людей, для яких коронавірус є дуже небезпечною хворобою. Відео скандальної розмови оприлюднили у спільноті "Київ Оперативний".

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На прохання надіти маску таксист відповів, що "не хоче сперечатися і псувати собі вечір" й відмовився везти пасажирку. Дівчина була змушена вийти з машини під дощем.

За інформацією, яку надає "Київ Оперативний", це був водій, який працює на популярний сервіс таксі Uber. Авто – Renault Megane білого кольору (державний номерний знак АА4926II)

Дивіться відео розмови з таксистом:

Коментарів з приводу цієї ситуації від Uber поки не було.