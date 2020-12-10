Правоохоронці затримали у Києві росіянина, який перебував у міжнародному розшуку і підозрюється у терористичній діяльності. Чоловіка розшукували за участь у бойових діях у складі незаконного збройного формування на території однієї з країн Близького Сходу.

Оперативники затримали іноземця 9 грудня у Києві. В українській столиці він переховувався, аби уникнути покарання. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

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Згідно з обліками Інтерполу, 33-річний громадянин Росії з 2018 року перебував у міжнародному розшуку. Відомо, що він у квітні 2014 року пройшов підготовку в спеціальному військовому тренувальному таборі незаконного збройного формування, згодом брав участь та організовував терористичну діяльність на території іншої держави,

– мовиться у повідомленні.

Працівникам Департаменту карного розшуку разом із поліцією Києва і за підтримки столичного полку поліції особливого призначення встановили місце, де переховувався чоловік і затримали його.

Під час затримання 33-річний росіянин зазначив, що приїхав до України 4 роки тому, ніде не працює і нібито нещодавно мав інсульт. Він додав, що проти нього вже нібито розглядали справу, і він якийсь час перебував під домашнім арештом.

Наразі вирішується питання про екстрадицію зловмисника.

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