У Києві в лісі грибники знайшли тіло вбитої жінки. Виявилось, що її задушив її знайомий, але спочатку вговорив продати квартиру. Злочинець встиг навіть витратити гроші, які забрав у жертви.

Підозрюваний на отримані гроші купив друзям й собі три автівки, але покататися на них вони не встигли – злочинців затримали правоохоронці. Деталі жахливого злочину розповіли в поліції.

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Жінка отримала у спадок квартиру в Одесі й вирішила її раптом продати. Як потім з’ясувалось, до продажу її вговорив знайомий. Після отримання грошей за нерухомість, жінка зникла. Її рідні не могли з нею зв’язатися.

На жаль, ця історія закінчилась трагічно. Вбивця запросив свою жертву у Київ та зустрів її на машині, в якій знаходились ще троє – дві жінки й чоловік – всі ромської національності.

Затримані роми / Фото Нацполіції

Зловмисники напоїли бідну жінку клофеліном та вивезли у темний ліс – там на неї накинувся знайомий, який допоміг продати квартиру. Він роздягнув та задушив її, а тіло заховав під ковдрою.

Його знайшли у Сквирському районі Київської області.

Тіло жертви / Фото Нацполіції

Жертві було 36 років. У неї залишилось сиротами двоє маленьких дітей.

Вбивця, щоб позбутися доказів, спалив свій автомобіль. Але за відібрані у жертви гроші (30 тисяч доларів) купив три машини й декілька смартфонів.

Всіх причетних до цього жорстокого вбивства затримано. Їм "світить" максимальне покарання – довічне або ув’язнення від 10 до 15 років.

Вбивця на лаві підсудних – він визнав свою вину / Фото Нацполіції

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