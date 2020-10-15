Київ залишиться у помаранчевій зоні карантину. Відповідне рішення мають прийняти 15 жовтня. Потрапити до червоної зони столиця може тільки за однієї умови.

Ситуація може змінитись, якщо не буде вільних місць у лікарнях. Про це заявив голова Держспоживчслужби Олег Рубан, повідомляє "РБК-Україна".

До теми Київ потрапив до помаранчевої зони карантину

Київ зараз у помаранчевій і буде у помаранчевій зоні. Все залежить від єдиного критерію. Це ліжка в лікарнях,

– наголосив Рубан.

За словами голови Держспоживчслужби, ситуація із дитсадками та школами у Києві контрольована. У столиці перехворіли менше, ніж пів відсотка учнів, вчителів та інших працівників навчальних закладів.

Коронавірус у Києві: що відомо

За добу 14 жовтня у Києві зафіксували 445 нових випадків коронавірусу.

Загалом COVID-19 у столиці діагностували у 28 957 людей.

Одужали вже понад 10 тисяч жителів Києва, померли від ускладнень хвороби 535 людей.

До речі В Україні виявили ще 5 062 хворих на коронавірус, за день померли 73 людини