У Києві ситуація з поширення коронавірусу залишається напруженою. Столиця наразі фактично балансує між помаранчевою та червоною карантинними зонами.

У Держпродспоживслужбі вважають, що буквально кілька днів можуть вирішити подальшу долю міста. Про це начальник київського відділення служби Олег Рубан розповів у коментарі "РБК-Україна".

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За його словами все залежатиме від заповненості ліжкомісць. Наразі ситуація з ними доволі напружена.

Заповненість коливається від 70% до 75%. Якщо такий показник буде тривати довше 5 днів, то Київ може повністю перейти до червоної зони. Але сьогодні це ще під контролем і ліжкофонд забезпечується,

– пояснив Рубан.

Він додав, що ситуація у Києві розвивається прогнозовано. Глава київської Держпродспоживслужби зауважив, що 7 тисяч нових хворих в Україні щодня в цей період він прогнозував ще в серпні.

Яка ситуація з коронавірусом у Києві? У столиці ситуація з COVID-19 від початку пандемії залишається напруженою. Так, станом на 22 жовтня там вже захворіли 32 500 жителів, 642 померли від ускладнень, спричинених інфекцією, а ще 11 304 людини одужали. За останню добу додалося багато нових інфікованих – аж 631.

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Важливо! Зауважимо, що президент Зеленський заявив про повторне введення жорсткого карантину в Україні в разі, якщо добова кількість нових хворих на коронавірус перевалить за 9,5 тисяч.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу