Київ може потрапити до червоної зони карантину: за якої умови
У Києві ситуація з поширення коронавірусу залишається напруженою. Столиця наразі фактично балансує між помаранчевою та червоною карантинними зонами.
У Держпродспоживслужбі вважають, що буквально кілька днів можуть вирішити подальшу долю міста. Про це начальник київського відділення служби Олег Рубан розповів у коментарі "РБК-Україна".
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За його словами все залежатиме від заповненості ліжкомісць. Наразі ситуація з ними доволі напружена.
Заповненість коливається від 70% до 75%. Якщо такий показник буде тривати довше 5 днів, то Київ може повністю перейти до червоної зони. Але сьогодні це ще під контролем і ліжкофонд забезпечується,
– пояснив Рубан.
Він додав, що ситуація у Києві розвивається прогнозовано. Глава київської Держпродспоживслужби зауважив, що 7 тисяч нових хворих в Україні щодня в цей період він прогнозував ще в серпні.
Яка ситуація з коронавірусом у Києві?У столиці ситуація з COVID-19 від початку пандемії залишається напруженою. Так, станом на 22 жовтня там вже захворіли 32 500 жителів, 642 померли від ускладнень, спричинених інфекцією, а ще 11 304 людини одужали. За останню добу додалося багато нових інфікованих – аж 631.
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