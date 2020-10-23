Київ залишається у помаранчевій зоні карантину: які обмеження діятимуть у столиці
З 26 жовтня Київ знову перебуватиме у помаранчевій зоні карантину через коронавірус. Вже кілька тижнів поспіль столиця не покидає цієї зони. Ба більше – останніми днями, за словами експертів, вона балансує на межі з червоною.
Оновлений перелік карантинних зон оприлюднив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає 24 канал. Згідно з оголошеним переліком, Київ розділяє помаранчеву зону разом із такими обласними центрами: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Львів, Одеса, Херсон, Черкаси.
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Також у переліку кілька десятків менших міст та районів.
Станом на 23 жовтня Київ демонструє високу завантаженість ліжок хворими на COVID-19. Так, у столиці вже зайняті 61,9% ліжкомісць.
Окрім того, у місті останніми днями значно збільшився добовий приріст інфікованих. Щонайменше 2 дні поспіль він перевищує позначку у 600 нових хворих.
Які обмеження введуть у Києві
У столиці продовжать діяти звичні для помаранчевої зони карантину обмеження, а саме:
- Заборонена робота закладів розміщення: хостелів та турбаз, окрім готелів;
- Заборонена діяльність розважальних закладів та ресторанів з 22:00 до 7:00;
- Заборонені планові госпіталізації в лікарні: окрім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги;
- Заборонена робота спортзалів, фітнес-залів та закладів культури;
- Діятиме обмеження для масових заходів: не більше, аніж 20 осіб з дотримання дистанції у 1,5 метри та з масковим режимом.
- Перевезення у громадському транспорті може забезпечуватися тільки з 50% наповненням.
Зауважимо, що місцева влада також має збільшити кількість громадського транспорту у години пік, аби зменшити скупчення людей.