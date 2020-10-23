З 26 жовтня Київ знову перебуватиме у помаранчевій зоні карантину через коронавірус. Вже кілька тижнів поспіль столиця не покидає цієї зони. Ба більше – останніми днями, за словами експертів, вона балансує на межі з червоною.

Оновлений перелік карантинних зон оприлюднив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає 24 канал. Згідно з оголошеним переліком, Київ розділяє помаранчеву зону разом із такими обласними центрами: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Львів, Одеса, Херсон, Черкаси.

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Також у переліку кілька десятків менших міст та районів.

Станом на 23 жовтня Київ демонструє високу завантаженість ліжок хворими на COVID-19. Так, у столиці вже зайняті 61,9% ліжкомісць.

Окрім того, у місті останніми днями значно збільшився добовий приріст інфікованих. Щонайменше 2 дні поспіль він перевищує позначку у 600 нових хворих.

Які обмеження введуть у Києві

У столиці продовжать діяти звичні для помаранчевої зони карантину обмеження, а саме:

Заборонена робота закладів розміщення: хостелів та турбаз, окрім готелів;

Заборонена діяльність розважальних закладів та ресторанів з 22:00 до 7:00;

Заборонені планові госпіталізації в лікарні: окрім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги;

Заборонена робота спортзалів, фітнес-залів та закладів культури;

Діятиме обмеження для масових заходів: не більше, аніж 20 осіб з дотримання дистанції у 1,5 метри та з масковим режимом.

Перевезення у громадському транспорті може забезпечуватися тільки з 50% наповненням.

Зауважимо, що місцева влада також має збільшити кількість громадського транспорту у години пік, аби зменшити скупчення людей.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

Увага! Раніше у Держпродспоживслужбі заявили, що якщо заповненість ліжкомісць у Києві упродовж 5 днів коливатиметься в межах 70 – 75%, то столиця потрапить до червоної зони карантину.