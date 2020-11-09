Київська влада придбала для міста 200 автобусів білоруського виробництва. Однак це не найкраще рішення, яке може бути у 21 столітті. Річ у тім, що транспорт у Києві й без того створює великі проблеми.

На дорогах столиці весь час затори, а громадський транспорт та його організація далеко не досконала. Таку думку висловив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв'ю журналу Фокус.

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Міністр назвав таке рішення місцевої влади незрозумілим.

Я дуже роздратований тим, що Київ знову закупив дизельні автобуси, вважаю це не кращим рішенням для XXI століття. Розумію, що закупити електричні автобуси дорого, під це також треба перебудувати систему, зробити зарядні станції. Але починати з чогось треба,

– запевнив Абрамовський.

Він зауважив, що у менших містах – Запоріжжі та Житомирі – вже обговорюють електротранспорт. Водночас у Києві купили ще 200 "дизелів з Білорусі".

Довідка. У Міністерстві екології вже пояснювали, що транспорт у Києві найбільше забруднює повітря. Через його надмірну кількість на дорогах часто з'являються затори. Саме через те, що автівки стоять на місці, вони викидають багато шкідливих речовин.