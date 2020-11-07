На Київщині група зловмисників викрала приватного підприємця та відвезла в ліс. Там 27-річного чоловіка катували. Так вони вимагали в нього надуманий борг у 2 мільйони доларів.

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Про викрадення жителя села Софіївська Борщагівка сповістила поліцію його дружина. За словами жінки, його невідомі викрали зранку біля будинку, заштовхали в автомобіль і повезли у невідомому напрямку. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Київській області.

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У межах слідчих дій правоохоронці з’ясували, що потерпілого вивезли в ліс. Там зловмисники його прив’язали до дерева та катували. А причиною таких їхніх кроків став начебто борг у 2 мільйони доларів. Також нападники зняли з електронного гаманця підприємця 20 тисяч іноземної валюти (якої саме – поліція не уточнює).

На щастя, чоловікові вдалося врятуватись. Завдяки небайдужим людям, він повернувся додому.

Що відомо про викрадачів та яке покарання їм загрожує

За даними поліції, викрали підприємця четверо громадян Казахстану та двоє жителів Київщини. Відомо, що двом із них 29 і 49 років. Власне останніх спецпризначенці затримали на території Київщини.

Під час обшуків за місцями їхнього проживання поліцейські виявили та вилучили:

велику кількість зброї різної модифікації,

боєприпаси,

кастети,

ножі,

балаклави,

рації,

перуки,

рукавички,

мобільні телефони,

банківські картки,

наркотики,

гроші,

автомобілі, на яких пересувались зловмисники.



Речі, які виявили правоохоронці під час обшуку в зловмисників / Колаж 24 каналу

За фактом викрадення людини та розбійний напад слідчі відкрили кримінальні провадження. Наразі старшому із затриманих, який вже відбував покарання за крадіжки та розбій, повідомили про підозру. І суд уже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення про підозру молодшому поплічнику. Ще чотирьом іноземцям заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук. Водночас поліцейські перевіряють затриманих на причетність до скоєння інших злочинів на Київщини.

Якщо вину зловмисників доведуть, їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

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