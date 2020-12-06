На Київщині впав легкомоторний літак: є травмовані – фото
Біля села Гоголів, що на Київщині, 6 грудня впав легкомоторний літак. Внаслідок аварії двоє людей постраждали.
Що відомо про аварію
Про падіння літака стало відомо близько 14:00, повідомили у пресслужбі поліції Київської області.
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На місце події одразу прибули правоохоронці, слідчі, рятувальники та медики.
Причину аварії наразі встановлюють. Однак в поліції вже відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки в авіаційному транспорті. Винуватцям може загрожувати до 10 років ув'язнення.
Що відомо про постраждалих
Унаслідок падіння літака пілот та інструктор отримали травми. Обох "швидка" забрала до лікарні.
Пошкоджений літак / Фото Нацполіції
Приблизне місце аварії:
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