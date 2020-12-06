Біля села Гоголів, що на Київщині, 6 грудня впав легкомоторний літак. Внаслідок аварії двоє людей постраждали.

Що відомо про аварію

Про падіння літака стало відомо близько 14:00, повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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На місце події одразу прибули правоохоронці, слідчі, рятувальники та медики.

Причину аварії наразі встановлюють. Однак в поліції вже відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки в авіаційному транспорті. Винуватцям може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Що відомо про постраждалих

Унаслідок падіння літака пілот та інструктор отримали травми. Обох "швидка" забрала до лікарні.



Пошкоджений літак / Фото Нацполіції

Приблизне місце аварії: