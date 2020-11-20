У Київській міській прокуратурі пояснили, які є підстави вважати, що кошти на добудову Музею Революції Гідності були розкрадені. Керівник органу Олег Кіпер запевнив, що не дозволить маніпулювати на пам'яті героїв.

Будівельних робіт, на які виділили гроші, не почали

Гроші на будівництво Музею були виділені ще у грудні 2018 року. Сума становила близько 148 мільйонів гривень. Про це мовиться у заяві Олега Кіпера, оприлюдненій на сайті Київської міської прокуратури.

До теми Слідчі дії не стосуються річниці, – прокуратура про дату обшуків у Музеї Революції Гідності

Аванс фірмі-підряднику перерахували – близько 111 мільйонів в українській валюті. Термін будівництва закінчувався у серпні 2019 року. Проте робіт ніхто так і не починав.

У липні 2020 року порушили кримінальне провадження

Через це правоохоронці і розпочали у липні 2020 року кримінальне провадження. Результати перевірки виявили, що у генпідрядника на рахунках – лише 10 мільйонів гривень.

13 листопада, після отримання ухвали слідчого судді, правоохоронці розпочали слідчі дії. Зокрема, й обшуки у самому Музеї та у генпідрядника. Силовики вилучили документи, які необхідні для експертиз.

Українське суспільство зацікавлене в добудові Музею Революції Гідності, а тому ми нікому не дозволимо розкрадати бюджетні кошти та маніпулювати на пам'яті героїв,

– наголосив Олег Кіпер.

Що кажуть на звинувачення у самому Музеї? За словами директора Музею Революції Гідності За словами директора Музею Революції Гідності Ігоря Пошивайла , усі кошти, про які мовиться, – перерахували підряднику. На них закупили усі необхідні матеріали. Проте будівництво так і не почали через накладений арешт.

Реакцію Офісу Президента на обшуки у Музеї Революції Гідності можна прочитати тут.