Всупереч прогнозам політичних експертів Блок Кернеса – Успішний Харків не контролюватиме Харківська облрада. Сергій Чернов, який уже обіймав цю посаду до торішніх місцевих виборів, якого висунула ця політсила, не був схвалений в Києві.

Замість нього облраду очолить Артур Товмасян, повідомляють харківські ЗМІ і телеграм-канали.

Як відомо, Блок Кернеса висунув Чернова на посаду голови облради ще тиждень тому. Політик обирався депутатом Харківської облради V, VI, VII і VIII скликань, а з жовтня 2008 року є беззмінним головою цього органу влади. У складі новообраної облради буде 46 депутатів від Блоку Кернеса-Успішний Харків, 29 від ОТЗЖ, по 17 від "Слуги народу" і Блоку Світличної, 11 від Європейської солідарності.

Політичний сегмент Telegram оцінив різку зміну розкладу на Харківщині як "кидок" місцевого істеблішменту з боку Києва.

"У Харківській області влада в черговий раз смачно плюнула в обличчя виборцям. Переможців місцевих виборів-2020 року - депутатів від Блоку Кернеса "Успішний Харків" - жбурнули збоченим чином. Спочатку пообіцяли посаду голови облради, пару тижнів водили за ніс і їздили по вухах, викликали в Київ. А там сказали – всім спасибі, всі вільні. "Слуга народу" ближче до тіла, тому командувати парадом будемо самі: ось вам хороша людина Артур Товмасян з правильним партквитком. У підсумку "Блок Кернеса" зі своїми 36% голосів ошелешено дивиться, як "Слуги" зі своїми 11% збираються на блакитному оці рулити областю. Облрада - так облрада, свавілля – так свавілля. Ось тільки навіщо взагалі влаштовувати ці ігри в демократію і вибори, реформи і справедливість, якщо в результаті в крісла знову саджають призначенців? І не треба тільки дивуватися потім, що Зе-рейтинг в регіоні проб'є дно, а місцеві еліти перестануть чути Київ від слова взагалі", – пише "Легитимный".

Те, що центральна влада вважала за можливе так обійтися з Блоком Кернеса місцевий політикум пов'язує з діями Ігоря Терехова, першого заступника мера Харкова Геннадія Кернеса, що нині перебуває на лікуванні в "Шаріте". На місцевих виборах він керував виборчою кампанією "Успішного Харкова". Автори харківського Telegram-каналу "Раклы" вважають: "Самовпевненість Терехова може зіграти злий жарт з успішними".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Банкова спокушала Терехова позицією харківського губернатора на місце звільненого Зеленським Кучера. Однак в результаті головою ХОДА стала ставлениця "Слуги народу" Айна Тимчук, а облрадою буде керувати Артур Товмасян.