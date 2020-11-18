У Києві планують проводити безкоштовне тестування на COVID-19 для працівників соціальної сфери, зокрема вчителів. Результат тесту обіцяють надавати протягом 24-х годин.

Про це у коментарі сайту 24 каналу розповів очільник Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

За його словами, у столиці вже розробляють єдиний стандарт для працівників соціальної сфери, у тому числі і для вчителів, які обов'язково повинні проходити ПЛР-дослідження.

Усі вчителі Києва, які захворіли на COVID-19, будуть проходити тестування коштом держави та отримувати результат протягом 24-х годин,

– пояснив Олег Рубан.

Він уточнив, що це питання у місті ще обговорюють і відповідне рішення можуть прийняти уже до кінця тижня.

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Наразі про періодичне тестування вчителів та учнів не йдеться. Як пояснював мер Києва Віталій Кличко, "це – недоцільно та дорого". Тож тести, очевидно, робитимуть лише тим, хто має симптоми хвороби.

Станом на 18 листопада у Києві на карантин закриті 7 шкіл через те, що вчителі закладів захворіли COVID-19. Всього на дистанційному навчанні перебуває 854 класів у 256 школах Києва.

Загалом у столиці коронавірус виявили у понад 950 учнів та 670 вчителів.