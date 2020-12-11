У Київській області сталося безліч аварій через несприятливі погодні умови, що виникли ввечері 10 грудня та продовжуються вдень 11-го. Крижаний дощ зумовив сильну ожеледицю на дорогах. Комунальники борються із наслідками негоди, проте не надто успішно.

Погода упродовж доби внесла свої корективи у буденний ритм. На жаль, за цей період трапилось багато ДТП, інформує пресслужба Патрульної поліції Київської області.

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За період негоди на автодорогах Київщини трапилось 72 дорожньо-транспортні пригоди різної складності, із них – 3 із травмованими людьми,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці також просять водіїв, що відправляються у дорогу, перевіряти власний транспортний засіб на справність, обов’язково "перевзути" зимові шини, не порушувати ПДР та бути максимально уважними й обережними за кермом.

ДТП через ожеледицю на Київщині / Фото пресслужба Патрульної поліції

Цікаво, що у Патрульній поліції Києва ще ввечері 10 грудня інформували про понад 120 ДТП у столиці.

Що відомо про ожеледицю у Києві: коротко