Патрульні назвали кількість ДТП, що трапились на Київщині через ожеледицю: цифра
У Київській області сталося безліч аварій через несприятливі погодні умови, що виникли ввечері 10 грудня та продовжуються вдень 11-го. Крижаний дощ зумовив сильну ожеледицю на дорогах. Комунальники борються із наслідками негоди, проте не надто успішно.
Погода упродовж доби внесла свої корективи у буденний ритм. На жаль, за цей період трапилось багато ДТП, інформує пресслужба Патрульної поліції Київської області.
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За період негоди на автодорогах Київщини трапилось 72 дорожньо-транспортні пригоди різної складності, із них – 3 із травмованими людьми,
– мовиться у повідомленні.
Правоохоронці також просять водіїв, що відправляються у дорогу, перевіряти власний транспортний засіб на справність, обов’язково "перевзути" зимові шини, не порушувати ПДР та бути максимально уважними й обережними за кермом.
ДТП через ожеледицю на Київщині / Фото пресслужба Патрульної поліції
Цікаво, що у Патрульній поліції Києва ще ввечері 10 грудня інформували про понад 120 ДТП у столиці.
Що відомо про ожеледицю у Києві: коротко
- З вечора 10 грудня до 6 ранку 11 грудня у Києві падав крижаний дощ. Він перетворив дороги та тротуари столиці на ковзанку.
- Внаслідок несприятливих погодних умов в Києві різко збільшилась кількість ДТП та викликів швидкої допомоги.
- Комунальники намагаються владнати ситуацію, розчищаючи дороги спецтехнікою та посипаючи вулиці спеціальними сумішами, втім, обробляти одні й ті самі ділянки доводиться по кілька разів.
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