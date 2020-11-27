Новообрані депутати Київської облради на засіданні 27 листопада зібрались з другої спроби обрати собі голову. Проте перед голосуванням виник скандал, адже одного з обранців від "Батьківщини" звинуватили в тому, що він хворий на коронавірус.

В облраді заявили, що в одного з присутніх – COVID-19

В облраді зібрались 82 з 84 обраних депутатів. А також кілька представників парламенту, зокрема, від "Слуги народу" – Олександр Дубінський, від "Батьківщини" – Костянтин Бондарєв та від "Європейської Солідарності" – Вікторія Сюмар. Про це повідомляє рух ЧЕСНО.

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Очільник обласного осередку "За Майбутнє" Ярослав Москаленко раптом заявив, що один з присутніх депутатів хворий на коронавірус. COVID-19, за його версією, діагностували представнику "Батьківщини" Руслану Браславському. Про це начебто сказав сам Браславський кілька днів тому.

Картка Браславського була в системі і сигналізувала, що він зареєстрований. Народний депутат Бондарєв (Костянтин Бондарєв – нардеп від "Батьківщини" – 24 канал) завів у приміщення Браславського. У правоохоронців вимагали, щоб Браславського вивели і зробили тест на ковід. Бондарєв кинувся захищати соратника і його забрали, а Браславського залишили,

– розповідає Галина Нагорна, прессекретарка "За Майбутнє".

З зали виштовхали нардепа від "Батьківщини"

Бондарєв, зазначають ЗМІ, намагався показати президії на телефоні негативний тест на коронавірус. Під час штовханини один з депутатів від ЄС навіть загубив свою картку для голосування.

Дивіться відео з облради:

Зверніть увагу! 25 листопада для того, щоб стати головою облради, депутату від "За Майбутнє" Ярославу Москаленку забракло всього одного голосу. У "Батьківщині", ОПЗЖ та "Слузі народу" підтримують кандидатуру Олександра Склярова і заявляють про тиск з боку Москаленка.