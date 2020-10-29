Значні розбіжності між даними екзитполів та результатами попереднього підрахунку голосів можуть свідчити про фальсифікацію волевиявлення у Кривому Розі.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, у Кривому Розі зафіксовано найбільшу кількість порушень на місцевих виборах. Це може свідчити про те, що чинна влада намагається не допустити проведення другого туру та утримати владу у будь-який спосіб.

"Якщо результати відрізняються на кілька відсотків, то це можна віднести до статистичної похибки. Як це відбувається у Києві, екзитполи демонстрували, що чинний міський голова Віталій Кличко набирає 48%, а за результатами попередніх підрахунків – 50%. А коли ці показники значно відрізняються, то це свідчить про ймовірні маніпуляції з підрахунком голосів. Таке відчуття, що кампанія чинного мера – пана Вілкула – намагається зберегти владу у будь-який спосіб", – стверджує Володимир Фесенко.

Раніше про ймовірні фальсифікації та спроби чинного міського голови Кривого Рогу утримати владу заявляли і у штабі "Слуги народу".

Нагадаємо, за даними екзитполу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна 24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, на виборах мера Кривого Рогу відрив між чинним мером Юрієм Вілкулом та Дмитром Шевчиком незначний. За Вілкула проголосували 42,8% жителів міста, за Шевчика – 31,01%.

