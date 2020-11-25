Лише клаптик паперу: Азербайджан про французьку підтримку визнання Нагірного Карабаху
В Азербайджані заявили, що рішення сейму Франції про визнання Нагірного Карабаху є показником традиційної підтримки французькими політичними колами Вірменії. Резолюція, мовляв, заважає мирному вирішення конфлікту у невизнаній республіці.
Що заявив Азербайджан
Франція нібито забула про необхідність бути справедливою і відверто демонструє підтримку Вірменії. Про це заявив помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв, повідомляє News Az.
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Ця резолюція для Азербайджану лише клаптик паперу. Прийнята з політичних амбіцій вона не тільки грубо порушує міжнародні правові норми, але і викликає серйозні питання до об'єктивності діяльності Франції і як співголови Мінської групи ОБСЄ, і як постійного члена Ради безпеки ООН,
– сказав Гаджієв.
За його словами, саме така підтримка стимулювала Вірменію продовжувати окупацію Нагірного Карабаху.
"Ми вважаємо ухвалення цієї резолюції дуже ганебним кроком для французької політики і парламентаризму", – додав політик.
Що відомо про рішення сейму Франції
- 25 листопада 305 сенаторів верхньої палати парламенту Франції проголосували за резолюцію щодо визнання незалежності Нагірного Карабаху.
- Водночас документ не має юридичної сили. Він несе виключно рекомендаційний характер.
- У тексті резолюції сенат Франції також "засудив військову агресію Азербайджану і вимагає негайного виведення Азербайджанських збройних сил і їх прихильників з територій, захоплених в результаті військових операцій".
- Резолюцію підтримав вже весь французький парламент. Тепер її має переглянути уряд.
- Водночас у МЗС Франції підкреслили, що визнання Нагірного Карабаху нікому не принесе користі.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вже подякував Франції за ухвалення резолюції.
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