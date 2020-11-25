В Азербайджані заявили, що рішення сейму Франції про визнання Нагірного Карабаху є показником традиційної підтримки французькими політичними колами Вірменії. Резолюція, мовляв, заважає мирному вирішення конфлікту у невизнаній республіці.

Що заявив Азербайджан

Франція нібито забула про необхідність бути справедливою і відверто демонструє підтримку Вірменії. Про це заявив помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв, повідомляє News Az.

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Ця резолюція для Азербайджану лише клаптик паперу. Прийнята з політичних амбіцій вона не тільки грубо порушує міжнародні правові норми, але і викликає серйозні питання до об'єктивності діяльності Франції і як співголови Мінської групи ОБСЄ, і як постійного члена Ради безпеки ООН,

– сказав Гаджієв.

За його словами, саме така підтримка стимулювала Вірменію продовжувати окупацію Нагірного Карабаху.

"Ми вважаємо ухвалення цієї резолюції дуже ганебним кроком для французької політики і парламентаризму", – додав політик.

Що відомо про рішення сейму Франції

25 листопада 305 сенаторів верхньої палати парламенту Франції проголосували за резолюцію щодо визнання незалежності Нагірного Карабаху.

Водночас документ не має юридичної сили. Він несе виключно рекомендаційний характер.

У тексті резолюції сенат Франції також " засудив військову агресію Азербайджану і вимагає негайного виведення Азербайджанських збройних сил і їх прихильників з територій, захоплених в результаті військових операцій".

засудив військову агресію Азербайджану Резолюцію підтримав вже весь французький парламент. Тепер її має переглянути уряд.

Водночас у МЗС Франції підкреслили, що визнання Нагірного Карабаху нікому не принесе користі.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вже подякував Франції за ухвалення резолюції.