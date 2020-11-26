Кличко видав книжку своїх смішних цитат і назвав улюблену
Віталій Кличко видав невелику ілюстровану книжку своїх смішних цитат. Міський голова Києва сподівається, що вона підніматиме людям настрій, що дуже важливо в умовах епідемії COVID-19.
Мер столиці Віталій Кличко презентував свою самоіронічну книжку 26 листопада, повідомляє 24 канал.
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Я таки видав самоіронічну книжку зі своїми відомими цитатами. Вона яскрава, весела, позитивна,
– розповів міський голова Києва.
Він заявив, що вміє посміятись над собою та не ображається, коли щодо нього смішно жартують й інші. "Щодо смішних жартів – я не маю на увазі так звані жарти "95 кварталу", – уточнив Кличко.
Політик радіє, що така ілюстрована книжка підніматиме настрій людям. Бо в умовах епідемії коронавірусу всім потрібні позитивні емоції та гарний настрій.
Кличко також назвав улюблену свою цитату: "Не кожен може подивитися у завтрашній день".
Як виглядає книжка Кличка
- Виконана у компактному форматі – гармошки.
- Її тираж – 3 000 екземплярів у подарунковому варіанті.
- До неї увійшли 14 відомих цитат Кличка, які він озвучував на брифінгах та під час офіційних заходів.
- Видав книгу мер власним коштом.
- Частину тиражу продаватимуть, а отримані гроші спрямують до благодійного фонду "Майбутній Київ".
- Мер має намір продовжити літературну діяльність та видати ще не одну книгу своїх мемів.
Презентація книжки Віталія Кличка: дивіться відео
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