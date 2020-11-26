Віталій Кличко видав невелику ілюстровану книжку своїх смішних цитат. Міський голова Києва сподівається, що вона підніматиме людям настрій, що дуже важливо в умовах епідемії COVID-19.

Мер столиці Віталій Кличко презентував свою самоіронічну книжку 26 листопада, повідомляє 24 канал.

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Я таки видав самоіронічну книжку зі своїми відомими цитатами. Вона яскрава, весела, позитивна,

– розповів міський голова Києва.

Він заявив, що вміє посміятись над собою та не ображається, коли щодо нього смішно жартують й інші. "Щодо смішних жартів – я не маю на увазі так звані жарти "95 кварталу", – уточнив Кличко.

Політик радіє, що така ілюстрована книжка підніматиме настрій людям. Бо в умовах епідемії коронавірусу всім потрібні позитивні емоції та гарний настрій.

Кличко також назвав улюблену свою цитату: "Не кожен може подивитися у завтрашній день".

Як виглядає книжка Кличка

Виконана у компактному форматі – гармошки.

Її тираж – 3 000 екземплярів у подарунковому варіанті.

До неї увійшли 14 відомих цитат Кличка, які він озвучував на брифінгах та під час офіційних заходів.

Видав книгу мер власним коштом.

Частину тиражу продаватимуть, а отримані гроші спрямують до благодійного фонду "Майбутній Київ".

Мер має намір продовжити літературну діяльність та видати ще не одну книгу своїх мемів.

Презентація книжки Віталія Кличка: дивіться відео