Постачальник газу компанія Megawatt не змогла забезпечити своїх клієнтів блакитним паливом.

На початку грудня вони потрапили на обслуговування до постачальника "останньої надії" (ППН), пише Znaj.ua.

За даними сайту "ГазПравда", компанія Megawatt пропонувала своїм клієнтам в грудні газ за найнижчими цінами на ринку – 5,95 грн за куб.м. Але не змогла забезпечити поставку палива. У підсумку всіх клієнтів цієї компанії, у відповідність з правилами ринку, що гарантують постачання газу споживачам, буде обслуговувати постачальник "останньої надії" – ГК "Нафтогаз України".

При цьому споживачі, які раніше підключилися до Megawatt, змушені будуть заплатити дорожче, оскільки тариф постачальника "останньої надії" на грудень становить 6,77 грн за куб.м. Однак згідно із законодавством, клієнт може відмовитися від послуг постачальника "останньої надії" в будь-який момент, якщо знайде собі нового постачальника газу і укладе з ним договір.

Нагадаємо, постачальник "останньої надії", як механізм страхування споживачів, заробив з липня 2020 року. Урядовий конкурс серед компаній-постачальників на роль ППН виграла ГК "Нафтогаз України".