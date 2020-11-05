Онлайн-кредити в мікрофінансових організаціях – одна з найпопулярніших послуг у фінансовій сфері. Це особливо помітно в кількісному розрізі – заявок на мікрокредит статистично більше, ніж на традиційний банківський кредит.

Хто найчастіше звертається в МФО і чому людям потрібна послуга кредиту без відмови – в нашому матеріалі.

Типовий портрет клієнта МФО

Спойлер – його не існує. Згідно з даними багатьох компаній, до них звертаються клієнти абсолютно різних соцкатегорій: студенти, працевлаштовані, пенсіонери, колишні військові, домогосподарки, тимчасово або постійно безробітні та інші. В залежності від компанії певний сегмент може бути ширший або вужчий. Наприклад, є компанії, які орієнтовані більшою мірою на молодь. Такі організації будуть вибудовувати маркетингові стратегії таким чином, щоб залучити мілленіалів. Практично все буде проходити в диджиталі – від подачі заявки до отримання грошей.

Старше покоління, яке звикло до формальностей і видачі грошей готівкою, найімовірніше віддасть перевагу іншій компанії. Вона зможе запропонувати гроші купюрами, які можна отримати прямо в філії МФО. Погашення для таких клієнтів також найзручніше в касі банку.

Є компанії, які орієнтовані не на вік і професію, а на повсякденність. Наприклад, людина тільки приїхала або збирається їхати в сусіднє місто, і їй терміново знадобилися гроші. Якщо на вокзалі вона побачить точку, де видають мікрокредити, напевно підійде туди. Ви й самі нерідко бачили в метро, переходах, на автостанціях та інших людних місцях точки видачі мікропозик.

Чому люди користуються послугами МФО

З тієї ж причини, чому й банківськими кредитами. Однак отримати невелику суму швидко і легко, можна в МФО, де дають кредит без відмови. У банки звертаються за більшими сумами. Немає сенсу звертатися в банк, якщо вам не вистачає кілька сотень гривень до оплати комуналки. Мікрокредити – категорія грошей "до зарплати". Це зручна функція, якщо нарахування зарплати планується скоро, а гроші потрібні вже зараз.

Зрозуміло, є люди, які не вміють користуватися своїми фінансами, і часто звертаються в МФО. Шопоголізм властивий багатьом незалежно від фінансового становища. Це стає особливо помітним в період великих розпродажів – наприклад, в "Чорну п'ятницю". Деякі магазини дійсно сумлінні й пропонують хороші знижки на свої товари або послуги. Якщо зарплата планується через кілька днів або тижнів, а пропустити найбільший розпродаж року не хочеться, звернення в МФО – оптимальна опція.

Чому позичальники шукають кредит без відмови

Припустимо, позичальник взяв у кредит машину. Банк перевірив всю інформацію про нього – отримані дані його влаштували, і кредит оформлений. Раптово штат скорочують, і навіть офіційно працевлаштованого співробітника звільняють. Поки він знаходиться в пошуках нової роботи, за кредит потрібно платити (навіть якщо він знайде роботу швидко, аванс буде не раніше ніж через 2 тижні). У тому ж банку йому не відкриють ще один кредит, а платежі за поточним можуть не відстрочити. Інші банки не погодяться дати гроші на перекредитування, оскільки перевірять кредитну історію і побачать, що є активний кредит. Брати гроші у знайомих – не варіант. Фінансова подушка (якщо вона є) також не дозволяє взяти звідти кошти. Висновок: 10 – 15 тисяч можна взяти в МФО.

Є й простіші ситуації. Наприклад, у людини погана кредитна історія, і йому потрібні гроші. Звичайно, не кожна МФО погодиться видати кошти, навіть не дивлячись на свою лояльність до кредитних рейтингів. Якщо позичальник відомий як завзятий неплатник, йому потрібно реабілітувати свою КІ. В такому випадку позичальникові потрібно регулярно брати невеликі платежі й вчасно їх погашати. Більш того – через певний період він зможе розраховувати навіть на кредит в банку.