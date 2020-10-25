Авіаційні перельоти розвиваються доволі швидко, але у світі літало лише 5% людей. Можливо, через те, що число тих, хто боїться літати сягає 80% відсотків.

Напевно, аби забути про стрес польотів пасажири ховаються в туалетах по двоє? Але що вони там роблять на самоті в маленьких кабіночках – детальніше у другій підбірці найпопулярніших міфів про авіацію у програмі "Обережно, міф!" на 24 каналі.

Першу підбірку дивіться тут Телефони небезпечні в польоті, тому їх необхідно вимикати: найпопулярніші міфи про авіацію

Міф 11. Існує клуб любителів сексу в туалетах літаків

Працівники авіакомпаній називають це справжнім екстримом, адже місця там дуже мало, а збереження санітарних норм бажає кращого.

"Різні є любителі, і такі речі бувають у літаках хіба для якихось екстремалів, тому що там місця дуже мало", – колишній бортпровідник Назар Кравець.

Я б не погодилася на таку авантюру, плюс санітарні норми. Просто уявіть скільки людей проходять через санітарну кімнату. Туалетні кімнати просто бризкають освіжувачем і все. Він не вимивається хлоркою кожного разу,

– зазначила бортпрацівниця Анастасія Коломієць.

А тих, хто хоче долучитися до так званого Mile High Club маємо попередити: бортпровідники можуть завадити вашим розвагам у туалеті. Навіть якщо ви замкнулися зсередини, вони можуть відімкнути санвузол таємною кнопкою.

"Ми можемо відкривати, якщо комусь стало погано в туалеті. Є 20 хвилин відведені на одну людину. Якщо більше ніж 20 хвилин, то ми маємо перевірити", – пояснила Коломієць.

Міф 12. Існує "чорний список" пасажирів, яких ніколи не пустять в літак

Такі списки існують і туди входять люди, які порушили правила безпеки. До прикладу, нещодавно була ситуація в МАУ, коли пасажирка відкрила аварійний вихід і вийшла на крило покурити.

"Вони існують і оновлюються з кожним новим випадком, тому що жодна авіакомпанія не захоче до себе брати людину з "чорним" минулим, яка дебоширила на борту літака", – сказав авіафахівець Кирило Новіков.

Міф 13. Бортпровідників вчать бойовим мистецтвам

За словами бортпрацівників, "бойові мистецтва" – звучить дуже голосно, бо їх навчають елементарних умінь самозахисту.



Бортпровідників навчають умінь самозахисту / Фото Anastase Maragos

"Якось чоловік зробив пропозицію своїй дівчині. Вона відмовила і почався треш. Його просто знімали з літака з поліцією. Зв'язували скотчем, бо він став дуже агресивним", – пригадала бортпрацівниця.

Міф 14. Члени екіпажу бачать світ як туристи

Командир літака Міжнародних авіаліній України Денис Давидов розповів, що зазвичай в них розворотні рейси, тобто вони прилітають в якусь з країн, висаджують пасажирів і повертаються назад додому.

Якщо рейси довші, наприклад, з України до США чи Таїланду, то екіпаж, згідно з законодавством, має відпочити 1,5 – 2 доби.

Мене цей графік повністю влаштовує. Я йду від сім'ї і приходжу до неї в той же день,

– зазначив Давидов.

"Звичайно, що є країни в яких ми можемо погуляти в яких ми залишаємось. Але це одиниці. Якщо 12 годин перельоту, то твій час відпочинку має помножуватись мінімум на два. Тобто 12 летів і 24 мінімум відпочиваєш", – розповіла бортпровідниця Анастасія Коломієць.

Міф 15. Слова "стюардеса" та "стюард" – образливі для екіпажу

"Стюардеса морських суден – це звідти пішло, а коректне слово – це бортпровідниця", – сказав Кравець.

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"Я не проти коли мене називають стюардеса, якщо навіть я спілкуюсь з людьми вперше і питають, ким я працюю, то я скажу "стюардеса". Бо коли кажеш бортпровідник, то дуже часто це сприймають, як бортпровідник поїзда", – пояснила Коломієць.

Міф 16. До бортпровідників існують суворі вимоги щодо фізичної форми та зовнішності

Не обов'язково бути моделлю з обкладинки журналу, головне – це доглянута та приємна зовнішність. Однак для бортпровідників існує кілька обмежень.

"Обручку або каблучку взагалі не можна носити. Якщо підвіска, то маленька, має бути певного діаметра і щоб вона не виділялась. Перевірялась висота підборів – від 3 до 7 сантиметрів. Бувало, що міряли лінійкою і знімали з рейсу", – наголосила бортпровідниця.

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"Не приймає одна авіакомпанія татуювання на видимих частинах тіла. Наприклад, є компанія "Катар", яка не приймає татуювань в принципі", – пригадав Назар Кравець.



Доглянута зовнішність – одна з основних вимог для бортпровідників / Фото МАУ

Міф 17. Бортпровідники можуть провести реанімацію та прийняти пологи

Авіакомпанії організовують навчання для нових працівників, які тривають 2 місяці і де вчать, зокрема, надавати пасажирам першу допомогу.

"Щодо пологів, то, звісно, нам розказують про це на навчанні. Якби треба було, то ми б прийняли. Є спеціальні норми перевезень вагітних жінок, щоб вони не почали народжувати на борту – з 25 і до 36 тижня можна літати вагітними", – розповіла бортпрацівниця.

Міф 18. До пілотів в кабіну ніхто не заходить, а самі вони не виходять

"Ми їм дзвонимо і вони нам відкривають. Самі ми можемо зайти, якщо це надаварійна ситуація. Є шлях, але секретний", – зазначила Анастасія Коломієць.



Бортпровідники мають право заходити в кабіну пілотів / Фото Westwind Air Service

Щоб вийти пілоту з кабіни, то йому необхідно викликати бортпровідника, адже там має перебувати дві людини мінімум.

"Одна людина ніколи в кабіні не лишається – це міжнародні норми після того, як один з пілотів вийшов, інший залишився сам в кабіні і направив літак у гору. В результаті розбив його", – додала бортпровідниця.

Міф 19. В авіації не вживають слово "останній"

"Хтось каже, що це забобони, але в основному пілоти говорять "крайній". Але якщо скажеш "останній" ніхто на тебе кидатись не буде", – пояснив Командир літака Міжнародних авіаліній України Денис Давидов.